ضبط 1384 حالة إشغال متنوع فى حملات مكبرة بأحياء الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بمواصلة شن الحملات المكبرة لإزالة الإشغالات على مستوى الأحياء والتصدى لجميع المخالفات ورفع جميع المعوقات أمام حركة المرور، مشددًا على جميع الأجهزة التنفيذية بالمتابعة المستمرة لعدم السماح بعودة تلك الإشغالات مرة أخرى، والمتابعة الدورية لردع المخالفين.

وفى هذا الصدد، شنت وحدة التدخل السريع بالمحافظة تحت اشراف اللواء عمرو عبد المنعم حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بأحياء وسط،شرق والمنتزة أول والتى أسفرت عن ضبط عدد 1384 حالة إشغال متنوع خلال أسبوعين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تواصل حملاتها على مستوى الأحياء لإزالة جميع الإشغالات والتعديات والتى يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء، والجهات المعنية.

يذكر أن الأجهزة التنفيذية قد شنت حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء.

وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق 58 منشأة، والتحفظ على 3843 حالة إشغال متنوع. بالإضافة إلى تحرير 1285 محضرا متنوعا ما بين بيئة وصحة وطب بيطرى وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلى واشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر بـ244 ألف جنيه على المحلات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية وذلك خلال أسبوع

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتى يتابع تنفيذها السادة نواب المحافظ، واللواء خالد جمعة السكرتير العام بالمحافظة، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء والجهات المعنية.