اليوم السابع
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أيمن حمزة: وزير الكهرباء استقبل 2300 شكوى على هاتفه الشخصى ووجه بحلها

الخميس، 19 يناير 2023 10:55 ص
أيمن حمزة: وزير الكهرباء استقبل 2300 شكوى على هاتفه الشخصى ووجه بحلها ايمن حمزة
كتب سمير حسنى

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قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، أن هناك أكثر من آلية فى منظومة الشكاوى مثل الخط الساخن 121 الذى يعمل على مدار الساعة من الهاتف الأرضى أو الهاتف المحمول، والمواقع الإلكترونية المختلفة مثل موقع الوزارة أو موقع الشركة القابضة، وهناك عدد من التطبيقات فى خدمات الكهرباء الذكية التى تستقبل الشكاوى، بالإضافة إلى التطبيق المتصل بمنظومة الشكاوى الحكومية والمعروف باسم «فى خدمتك».

أضاف حمزة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلى ومنة الشرقاوي: «بالنسبة للشكاوى التى وردت من منظومة الشكاوى الحكومية بخصوص الكهرباء، فقد جرى الرد عليها بنسبة 100%، بواقع أكثر من 115 ألف شكوى، وجرى التعامل معها وتحقيق الرد السريع وحلها».

تابع المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر استقبل على تليفونه الخاص أكثر من 2300 شكوى، حيث يرسل الشكاوى إلى الجهات المعنية ويتم متابعتها والرد عليها، حيث يتابع الرد بشكل دائم ومستمر ويتأكد من المواطن أنه جرى حل المشكلة.

أشار المتحدث الرسمى لوزارة الكهرباء والطاقة، إلى أن هناك حرص شديد من جانب الدولة المصرية على استقبال الشكاوى والرد عليها، لافتًا إلى أن هناك أنواع مختلفة من الشكاوى، منها ما هو فنى حيث تكون متصلة بالأعطال، والشكاوى التجارية مثل قيمة الفواتير، وبلاغات متعددة مثل وجود مشكلات فى بعض الخدمات، وهناك أيضا خدمة الاستفسار، وبخاصة أنه جرى زيادة عدد الخدمات الإلكترونية التى تقدمها الوزارة من خلال المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الذكية.


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