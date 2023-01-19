أمين عام مساعد الفلاحين بكفر الشيخ: الفلاح يجد كل الدعم من الرئيس

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال إبراهيم محمد عبد العظيم جاد، أمين عام مساعد الفلاحين بكفر الشيخ، أنه يشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، على اهتمامهم بالفلاح ومساندته ، ولانه لا يكل ولا يمل، ودائما في خدمة مصر، وجد الدعم من الرئيس، بزيارة الارب ل 1250 جنيه، ستكون دعما للفلاح وتشجيعا له لزيادة خدمة أرضه ليحصل على أعلى انتاجية وبدلا من انتاج الفدان 18 او 19 أردب ليكون ناتج القرار حافز لتكون إنتاجية فدان القمح ما بين 20 ل 22 أردب.

وأضاف جاد، لـ " اليوم السابع، بالاضافة لزيادة البنجر ل 1150 جنيه، الذي تتميز محافظة كفر الشيخ بزراعته لإنتاج السكر، وغيره من المحاصيا، وتعودنا منذ تولي الرئيس السيسي على تقديمه الهدايا للفلاح، باهتمامات كبيرة، وآخرها قراره اليوم الخاص بأسعار القمح الجديدة مما سينعكس على زيادة الإقبال على زراعة القمح بشكل عام خلال الفترة المقبلة، والاهتمام بمحصول القمح هذا العام.

وقال جاد، الأهم من القرار نفسه توقيته في ظل الأزمات التي يشهدها العالم، لتكون طاقة أمل جديدة في مصر، وهذا القرار سيكون حافزا بكل تأكيد من أجل زراعته بجودة عالية لضمان تحقيق أفضل نتائج، للحصول على أفضل سعر.