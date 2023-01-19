أسقف بنى سويف يشارك الأقباط فرحة عيد الغطاس المجيد

شارك الأنبا غبريال أسقف بنى سويف شعب الإيبارشية الاحتفال بعيد الغطاس المجيد بنادى كنيسة الشهيد العظيم مار مرقص بمدينة بنى سويف حيث شارك أسقف بنى سويف فى عدد من مباريات تنس الطاوله مع عدد من كهنة وشباب الإيبارشية والتى تفوق خلالها أسقف بنى سويف على جميع المنافسين كما حرص عدد كبير من المواطنين على التقاط الصور التذكارية مع نيافة الأنبا غبريال وتناول الجميع فى جو من المرح والفرح بعض ثمار البرتقال واليوسفى وقصب السكر التى يعتاد الأقباط تناوله خلال الاحتفال بعيد الغطاس المجيد.

وكان نيافة الأنبا غبريال أسقف بنى سويف قد ترأس مساء أمس القداس الإلهى لعيد الغطاس المجيد وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار مرقص بمدينة بنى سويف بمشاركة آباء الكنيسة القمص إشعياء ديماس والقس مرقص صموئيل والقس مقاريوس عدلى وبحضور جميع كبير من المصلين من مختلف الأعمار.

وبدء القداس بقداس اللقان أعقبه القداس الإلهى، كما ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة ببا.

كما ترأس القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا ببوش قداس عيد الغطاس المجيد بكنيسة دير القديس العظيم الأنبا بولا ببوش، وترأس أيضا القمص فام الانطونى وكيل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس ببوش قداس العيد بكنيسة دير القديس العظيم الأنبا انطونيوس ببوش .

كما أقيمت صلوات عيد الغطاس المجيد بكافة كنائس محافظة بنى سويف يأتى ذلك وسط استنفار أمنى كبير وإغلاق تام لكافة شوارع الكنائس استكمالا للخطة الأمنية لتأمين الكنائس والتى بدأت منذ قداس عيد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد.