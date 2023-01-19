كلنا واحد.. إقبال أهالى البحيرة على شراء القصب للاحتفال بعيد الغطاس.. صور

البحيرة - ناصر جودة

تحتفل كنائس محافظة البحيرة اليوم، الخميس، بعيد الغطاس الذى يوافق تعميد السيد المسيح فى نهر الاردن على يد يوحنا المعمدان.

وتوافد مئات المسيحيين على مطرانية البحيرة للاحتفال بعيد الغطاس وسط أجواء من الفرح والسرور.

فيما توافد أهالى البحيرة من المسلمين والمسيحيين على سوق القصب بمدينة دمنهور لشراء احتياجاتهم من اليوسفى والقصب كعادتهم السنوية.

وقالت أم فارس، أشهر بائعة قصب بمدينة دمنهور، إنها تعمل فى هذه المهنة منذ أكثر من 20 عاما، وأن عيد الغطاس هو أشهر مواسم البيع على الإطلاق خلال العام. وأضافت أن حركة البيع تزداد بشكل كبير بالتزامن مع العيد، وإن كانت مبيعات القصب فى ارتفاع منذ أول أيام الأسبوع. وأوضحت أم فارس أن عيد الغطاس مناسبة تعبر عن الوحدة الوطنية فى مصر بشكل واضح، مضيفة: “عيد الغطاس بيجمعنا مسلمين وأقباط.. الكل بيشترى القصب ويروح لعياله يحتفل بالغطاس لأنه عيد شعبى زى شم النسيم، مفيش فرق فيه بين مسلم ومسيحي".



اقبال-اهالى-البحيرة-على-شراء-القصب--(1)



اقبال-اهالى-البحيرة-على-شراء-القصب--(2)



اقبال-اهالى-البحيرة-على-شراء-القصب--(3)



اقبال-اهالى-البحيرة-على-شراء-القصب--(4)



اقبال-اهالى-البحيرة-على-شراء-القصب-للاحتفال-بعيد-الغطاس--(1)



اقبال-اهالى-البحيرة-على-شراء-القصب-للاحتفال-بعيد-الغطاس--(2)



اقبال-اهالى-البحيرة-على-شراء-القصب-للاحتفال-بعيد-الغطاس--(3)



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