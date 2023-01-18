اليوم السابع
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187 مليون دولار واردات مصر من ذرة الأعلاف فى شهر واحد

الأربعاء، 18 يناير 2023 02:00 ص
187 مليون دولار واردات مصر من ذرة الأعلاف فى شهر واحد محصول الذرة - أرشيفية
كتب: مدحت عادل

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حققت الواردات المصرية من الذرة المستخدمة في الأعلاف ارتفاعا ملحوظا في شهر أكتوبر الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت القيمة الإجمالية لوارداتها نحو 187 مليون و708 ألف دولار، ارتفاعا من 175 مليون و575 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 12 مليون و134 ألف دولار.

وجاء ارتفاع واردات الذرة بالتزامن مع ارتفاع واردات القمح خلال نفس الفترة، حيث بلغت الواردات المصرية من القمح نحو 668 مليون و865 ألف دولار، بينما كانت نحو 341 مليون و234 ألف دولار في شهر أكتوبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 327 مليون و631 ألف دولار.

وكانت واردات مصر من الذرة شهد تراجع في شهر سبتمبر الماضي وبلغت نحو 210 ملايين و456 ألف دولار، متراجعة من 246 مليونا و578 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 36 مليونا و122 ألف دولار.

وإجمالا ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 3.3٪ حيث بلغت 7.35 مليار دولار خلال شهر أكتوبر الماضي، مقابل 7.11 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع  قيمة واردات بعض السلع وأهمها: "منتجات البترول بنسبة 104.6%، قمح بنسبة 96%، لدائن باشكالها الأولية بنسبة 6.9%، بترول خام بنسبة 90.1٪".


واردات مصر

واردات الذرة

الاعلاف

جهاز الإحصاء



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