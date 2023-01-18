4 جراحات طارئة بقسم جراحة القلب والصدر ببنها تنقذ حياة طفل وفتاة ومسنة.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

نجح الفريق الجراحى بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى بنها الجامعى، بمحافظة القليوبية، فى إجراء 4 عمليات جراحية لإنقاذ حياة المرضى المترددين على المستشفى والقسم، حيث تنوعت تلك الجراحات ما بين جراحة قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالى ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وكذلك استئصال ورم بالغدة التيموسية بمنتصف الصدر لفتاة تبلغ من العمر 27 سنة، وأيضا إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر عامين ابتلع حبة ذرة واستقرت بالقصبة الهوائية له.

وأوضحت مستشفى بنها الجامعى، فى بيان لها، أن الحالة الأولى التى تم إجراؤها اليوم بعمليات قسم جراحة القلب والصدر بالمستشفى، هى جراحة قلب مفتوح مشاركة من القسم فى المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، والتى كانت عبارة عن حالة تغيير صمام ميترالى وإصلاح الثلاثى الشرفات، وقام بإجراء العملية كلا من الدكتور باسم مفرح، والدكتور يسرى شاهين، والدكتورة خديجة فتحي.

وتابعت المستشفى، أن الحالة الثانية كانت عبارة عن استئصال ورم بالغدة التيموسية بمنتصف الصدر لفتاة تبلغ من العمر 27 سنة، وتم استئصاله كاملا بفتحة تجميلية 3 سم فقط، وخرج الورم بالكامل "10 سم x 5 سم"، وتم إرساله للتحليل والتشخيص، وقام بإجراء العملية الدكتور إبراهيم قصب رئيس القسم، والدكتور محمد الجزار.

أما الحالة الثالثة، فكانت منظار شعب هوائية لطفل يبلغ من العمر سنتين، ويتعالج منذ 4 أشهر، على أنه حساسية صدر، وبعد عمل المنظار تبين أنه شرقان فى "حبة ذرة" كاملة ومستقرة فى القصيبة الهوائية اليمنى، وتم استخراجها بنجاح، وقام بإجراء العملية الدكتور محمد عمر.

والحالة الرابعة، كانت منظار طارئ حضر فجأة أثناء إجراء العمليات مريضة تبلغ من العمر 55 سنة، وعندما كانت تفطر فى الصباح فول وطعمية "إفطار المصريين"، شرقت فى "فحل بصل"، طوله 13 سم ودخل كله بالقصبة الهوائية، وأدى إلى اختناق وزرقة بالوجه، حيث تم إدخالها العمليات فورا واستخراج الجسم الغريب بنجاح، وقام بإجراء العملية الدكتور محمد الجزار.

وقدمت إدارة المستشفى الشكر لطاقم التخدير الرائع العظيم الذى لا يتأخر عن أى حالة وهم الدكتور أحمد أبو الغيط، والدكتورة هبة حمدى، والدكتورة أسماء فتح الباب، وكذلك الشكر للمساعدين من المدرسين والمدرسين المساعدين بلستة عمليات اليوم، الدكتورة نهى هلال، والدكتورة دينا عفيفى، والدكتور محمود عبد العظيم، والدكتورة نها عبد القادر، والأطباء المقيمين بالقسم الدكتورة إسراء أسعد، والدكتور محمد الخواجة، والدكتورة سارة نبيل، وكذلك تمريض العناية والعمليات الذى يتفانى فى أداء عمله على أكمل وجه.



حبة الذرة بعد استخراجها



قطعة البصل بعد استخراجها



بعد الجراحة



الفريق الجراحي بمستشفى بنها الجامعي



الدكتور إبراهيم قصب والدكتور محمد الجزار خلال الجراحة