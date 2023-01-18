10 معلومات عن التعاون المشترك بين جامعة الإسكندرية وهيئة الطاقة الذرية

الإسكندرية أسماء على بدر

أعلنت جامعة الإسكندرية عن تعاون مشترك وتوقيع برتوكول مع هيئة الطاقة الذرية، بهدف التعاون فى كل المجالات العلمية والتطبيقية ذات الاهتمام المشترك، ويستعرض "اليوم السابع" فى التقرير التالى 10 معلومات للاستفادة من التعاون بين الجانبين التى تصب فى مصلحة الباحثين بجامعة الإسكندرية.

1- توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار توجهات الدولة المصرية ببناء قاعدة علمية وتكنولوجية وتنفيذا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

2- دعم الاقتصاد المصري وزيادة فرص الاستثمار اعتمادا علي مخرجات البحوث العلمية التي تنتجها جامعة الإسكندرية.

3- التعاون العلمي والبحثي وتبادل الخبرات بين الطرفين بما يحقق المنفعة .

4- البروتوكول يصبو إلى الاستفادة المتبادلة مما يملكه الطرفين من خبرات وإمكانات ومراكز بحثية الموجودة لدى الطرفين.

5- تقديم الدعم الفني والتقني في المجالات المختلفة لعمل الجهتين من خلال تبادل الخبرات والمراكز التطبيقية والنشرات والدوريات العلمية.

6- التعاون في المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك والممولة من جهات محلية ودولية.

7- إمكانية عمل دبلومة تخصصية مشتركة في التطبيقات السلمية للتكنولوجيا النووية والإشعاعية.

8- توفير الإمكانات والمرافق البحثية والخدمية المتقدمة واللازمة لدعم وتوسيع رقعة الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

9- نقل التكنولوجيا وتنمية وإعداد الكوادر المؤهلة والمدربة والقادرة علي مواكبة التطورات في مجالات الاستخدام السلمي للطافة الذرية .

10- تضمن الاشتراك في حملات التوعية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، والمشاركة في تنظيم الفعاليات العلمية وتشمل الدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل.