تعرف على طريقة الاشتراك فى ملتقى التوظيف الأول لخريجى جامعة الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم المراكز الجامعية للتطوير المهنى جامعة الإسكندرية، الملتقى التوظيفي الأول لطلاب وخريجى كليات الجامعة تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وذلك يوم 26 فبراير القادم، بمجمع العلوم الإنسانية مدخل كلية التجارة، والذى يشترك فيه العديد من الشركات المصرية والعالمية والبنوك وشركات التأمين بهدف توفير أكبر عدد من فرص العمل والتدريب داخل هذه الشركات وإتاحة الفرصة للتواصل معهم، كما يتيح الملتقي خلق بيئة تفاعلية بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وينشر " اليوم السابع" طريقة التقديم فى الملتقى للحصول على فرصة عمل او فرصة تدريبية للاشتراك فى الملتقى تقديم كل الأوراق الخاصة بالخريجين وطلاب السنة النهائية فى كافة التخصصات .

1- على الطلاب والخريجين الراغبين فى الإشتراك في الملتقى التسجيل على الرابط التالى فى موعد أقصاه 20 يناير 2023

https://forms.gle/TYKseXwTJtqGsDLK9

2- على أصحاب الأعمال والشركات الراغبة فى الإشتراك المراسلة عبر البريد الإلكترونى التالى:

uccd.recruitment@alexu.edu.eg

uccd.emprelations@alexu.edu.eg

فى سياق آخر عقد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعةالإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث،اجتماعا مع مساعدي وكلاء كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية، وذلك على أعقاب قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث الماضى باختيار مساعدين لوكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث لإعدادهم وتأهيلهم للقيادة في المستقبل.

وأكد "الغندور " خلال الاجتماع ان جامعة الإسكندرية حريصة على اختيار قيادات شابة لتحقيق استراتيجية الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة لدعم الكوادر الشبابية ومنحهم الفرصة للالتحام بأرض الواقع وكيفية القدرة علي اتخاذ القرارات القرارات المختلفة من خلال تواجدهم بجوار وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث وإطلاعهم على اللوائح والقوانين الجامعية وقانون تنظيم الجامعات.

وأشار الغندور الى أن اختيار تلك القيادات الشابة يأتي لتحقيق التكامل والتضافر بين القيادات الحالية لجامعة الإسكندرية والكوادر الشبابية بالكليات ومعاهد الجامعة، لتهيئة البيئة الجامعية في المستقبل واكتشاف الطاقات والإبداعات الكامنة التي يمتلكها الكوادر الشبابية بجامعة الإسكندرية، ولفت الغندور أن هذا البرنامج القيادي يستهدف إنشاء قاعدة قوية من الكفاءات الشبابية لكى تكون مؤهلة للعمل الجامعي، والإداري، وخدمة المجتمع، من خلال تدريبهم على أعلى مستوى باستخدام أحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي، وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب الحديثة لمواجهة كافة التحديات.