10 قيادات جديدة بمحافظة كفر الشيخ.. والمحافظ: دماء جديدة لخدمة المواطنين

صدق اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية تضم 125 قيادة محلية، وتضمنت الحركة فى محافظة كفر الشيخ تعيين ونقل 10 قيادات محلية هم اللواء ماهر كامل هاشم ديوان عام محافظة القاهرة إلى سكرتير عام مساعد كفر الشيخ وحسن صفوت موافى رئيس حى الهرم بالجيزة إلى رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، وخالد محمد عبدالمنعم كشك رئيس حى الشرق ببورسعيد إلى مركز ومدينة قلين وعلاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة برج العرب بالإسكندرية إلى مركز ومدينة دسوق وتعيين هانى أحمد يوسف فى مركز ومدينة الرياض وحاتم محمد عطية الهيدبى رئيس حى السيدة زينب بالقاهرة إلى مركز ومدينة مطوبس

بالاضافة إلى تعيين ونقل كلًا من غريب أحمد عارف، رئيس حى الموسكى بالقاهرة إلى مركز ومدينة سيدى سالم، وأشرف على بهجت منصور، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ إلى حى غرب كفر الشيخ، ومحمد عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، وعايدة عطية ماضى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ إلى ديوان عام المحافظة، وأحمد السونسى داوود، رئيس مركز ومدينة بلطيم إلى ديوان عام المحافظة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الحركة السنوية تضمنت تعيين 58 قيادة جديدة ضمن إجراءات إعلان الوزارة رقم ( 1) لسنة 2021 بعد حصولهم على كافة الدورات التدريبية والبرامج النظرية والعملية فى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب ومركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ومعهد إعداد القادة قبل توليهم مهام عملهم الجديد، كما تضمنت الحركة السنوية نقل 67 قيادة محلية بالمحافظات.

وقال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة من المتميزين للمناصب القيادية فى المحليات لتكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجلة التنمية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.