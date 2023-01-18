وكيل "تعليم المنوفية" يتفقد لجان امتحان الشهادة الإعدادية

المنوفية - محمود شاكر

تفقد محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية امتحان الشهادة الإعدادية العامة، حيث يؤدى طلاب مدارس المنوفية اليوم الأربعاء امتحان مادة اللغة العربية فترة أولى والتربية الرياضية فترة ثانية للمدارس الرياضية.

وأوضح الفولى، أنه تم إحالة بعض المنتدبين فى أكثر من لجنة فرعية إلى الشئون القانونية لمخالفتها تفعيل القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

ويتقدم ما يقرب من 85 ألفٱ و456 طالب وطالبة في 399 لجنة فى امتحان الشهادة الاعدادية العامة على مستوى محافظة المنوفية لأداء الامتحانات.

واطمأن الفولى على انتظام سير العملية الامتحانية في هذه اللجان، وأوصى بتوفير الأجواء الصافية والهادئة لدى اللجان لمساعدة الطلاب على الإجابات فى جو هادى.

وشدد مدير تعليم المنوفية على تحقيق الانضباط التام داخل اللجان الامتحانية والمتابعة الجادة من القائمين عليها ومنع أى تسريب أو محاولات للغش واتخاذ الإجراءات القانونية بشكل فوري حيال من يخالف ذلك.