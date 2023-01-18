وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل مستمر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية العشر، للوقوف على جميع المشكلات والأحداث لحظة بلحظة.

حيث اطمأن إلى حسن سير الامتحان، وعدم وجود أي شكاوى من الورقة الامتحانية، حيث يؤدي 90496 طالب بالإعدادية العامة امتحان اللغة العربية والخط العربي والإملاء في 407 لجنة و1978 طالب بالإعدادية المهنية في 15 لجنة، بإجمالى 92474 طالبا وطالبة موزعة على 422 لجنة امتحانية، ويؤدي 46162 من طلاب الصف الأول الثانوي العام مادة الفيزياء، فيما يؤدي 39746 طالب وطالبة من الصف الثاني الثانوي العام بالفترة المسائية، مادة الرياضيات التطبيقية (ميكانيكا) للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

محافظ الغربية يتفقد امتحانات الإعدادية في أول أيامها 90496 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في أول أيام الشهادة الإعدادية في 407 لجنة على مستوى الغربية

وفي سياق متصل تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، انتظام سير امتحانات الإعدادية في أول أيامها، وذلك من خلال جولة تفقدية رافقه خلالها المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، شملت مدراس النصر الرسمية لغات، نوتردام الخاصة، الشهيد يحيا الوطن.

وأطمئن محافظ الغربية، إلى انضباط جميع اللجان وحسن سير الامتحان داخل تلك المدارس، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحان، حيث تابع أداء ٦٥ طالب وطالبه بمدرسة للنوتردام الخاصة لامتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء الطلاب داخل ٤ لجان، كما تابع أداء 227 طالبة وطالبة لنفس المادة داخل 11 لجنة بمدرسه يحيى الوطن، فضلا عن متابعة أداء 190 طالب وطالبة لذات الامتحان داخل 10 لجنة بمدرسة النصر الرسمية لغات.

ووجه رحمي بتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع اللجان، والحفاظ على تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، إلى جانب التأكيد على إضاءة اللجان وتهويتها، وتوفير المناخ المناسب والهدوء داخل اللجان، لكي يتمكن أبنائنا الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم، كما شدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، وعدم السماح نهائياً بدخول أو استخدام الهاتف المحمول أو السماعات الإلكترونية داخل اللجان للطلبة أو الملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولات الغش تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي ذات السياق تلقى المحافظ تقريراً عن خطة التأمين بمساعدة قوات الشرطة ورجال الحماية المدنية، ومتابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمحيط المدارس ورفع الإشغالات والمخلفات بشكل دوري.

ومن جانبه أشار ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية إلى أن 89296 طالب وطالبة يؤدون الامتحان في 407 لجنة بالإضافة إلى 1200 طالب بنظام المنازل، بإجمالي 90496 طالب وطالبة، منهم 44096 طالب، و46400 طالبة، بالإضافة إلى 1978 طالب وطالبة يؤدون امتحان الشهادة الإعدادية المهنية داخل 15 لجنة.

وفي سياق آخر يؤدي نحو 46162 طالب وطالبة من الصف الأول الثانوي العام، امتحان مادة الفيزياء، كما يؤدي 39746 طالب وطالبة من الصف الثاني الثانوي العام بالفترة المسائية، مادة الرياضيات التطبيقية (ميكانيكا) للشعبة العلمية، ومادة التاريخ للشعبة الأدبية.

رافق المحافظ خلال الجولة ممدوح النجار رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.