وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد مراكز تدريب المعلمين لرفع كفاءتهم 

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية إدارة التدريب بمنطقة الإسكندرية، وتابع الدورة التدريبية الخاصة بتغير المسمى الوظيفي التى تقام بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والتى يحاضر فيها دكتور مظهر حماد بمشيخة الأزهر، ودكتور موهوب عيسى مدير إدارة التدريب بمنطقة سوهاج الأزهرية.

تأتى الدورات التدريبية بتوجيهات من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب ووكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالاهتمام بالتدريب فى كافة المجالات، والعمل على رفع مستوى جميع العاملين بالازهر الشريف.

جاء ذلك فى حضور أمين عزام مدير إدارة التدريب بمنطقة الاسكندرية واسماعيل أنور مدير العلاقات العامة و محمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.