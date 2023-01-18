وكيل أزهر الإسكندرية يتفقد مراكز تدريب المعلمين لرفع كفاءتهم 

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية إدارة التدريب بمنطقة الإسكندرية، وتابع الدورة التدريبية الخاصة بتغير المسمى الوظيفي التى تقام بمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والتى يحاضر فيها دكتور مظهر حماد بمشيخة الأزهر، ودكتور موهوب عيسى مدير إدارة التدريب بمنطقة سوهاج الأزهرية.
تأتى الدورات التدريبية بتوجيهات من الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب ووكيل الأزهر الشريف ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالاهتمام بالتدريب فى كافة المجالات، والعمل على رفع مستوى جميع العاملين بالازهر الشريف.
جاء ذلك فى حضور أمين عزام مدير إدارة التدريب بمنطقة الاسكندرية واسماعيل أنور مدير العلاقات العامة و محمد سعد مسئول الأمن بالمنطقة.
وفى سياق آخر تفقد اليوم الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية بتفقد بعض المعاهد بإدارة المنتزة للأطمئنان على سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية والابتدائية وشملت الزيارة لجنة معهد فتيات سيدى بشر التى تضم معهد فتيات سيدى بشر ومعهد فتيات العصافرة ومعهد براعم طيبة ولجنة معهد ابو العيون التى تضم معهد ابو العيون ومعهد بنين الإمام الحسين.
واكدت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية فى بيان على عدم وجود أي شكاوى وسير الامتحانات بكل هدوء فى كافة المعاهد الأزهرية وكان برفقته اسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.
وكان قد أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن انتظام الامتحانات طبقا للجداول المعتمدة بكافة المراحل التعليمية داخل المدارس، وذلك فى ضوء البيانات الواردة من هيئة الأرصاد الجوية.
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