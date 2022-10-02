اليوم السابع
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تعرف على تفاصيل إنشاء محور المرج أبو زعبل الجديد

الأحد، 02 أكتوبر 2022 02:00 م
تعرف على تفاصيل إنشاء محور المرج أبو زعبل الجديد الطريق الدائرى
كتب سيد الخلفاوى

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تنفذ وزارة النقل محور المرج أبو زعبل الجديد ، ضمن عدد من المحاور المرورية الجديدة الجارى إنشاؤها لتسهيل وصول المواطنين للطريق الدائرى، والذى يبدأ من الطريق الدائرى بميدان المرج، وفى النقاط التالية نستعرض أهم التفاصيل عن مشروع محور المرج الجديد.

يبلغ طول محور المرج الجديد 13 كيلو متر.

 

يبدأ من تقاطع الطريق الدائرى مع المحور حتى تقاطع المحور مع طريق الاسماعيلية الزراعى بمنطقة أبو زعبل.

 

يتم تنفيذه بعرض 3 حارات مرورية فى كل اتجاه.

 

يسير موازياً لمسار خط السكة الحديد المرج / شبين القناطر.

 

تم البدء في أعمال تنفيذ تقاطع الطريق الدائرى مع المحور.

 

يشمل تنفيذ المحور تطوير شامل لميدان المرج الجديد.

 

يتوسط المحور الكتل السكنية الكثيفة في المسافة من المرج حتى أبو زعبل والعكس.

 

يمر المحور على مناطقً الخانكة والجبل الأصفر.

 

يخدم مناطق الخانكة والجبل الأصفر وأبو زعبل.

 

يخفف الضغط المروري على الطريق الدائري وطريق الاسماعيلية الزراعي.


محور المرج أبو زعبل

محور المرج الجديد

محور المرج الخانكة

محور أبو زعبل



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