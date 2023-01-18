ندوة حول الزواج المبكر وختان الإناث ضمن مبادرة "رفقا بالقوارير" جنوب الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت وحدة السكان الفرعية بمركز إسنا جنوب الأقصر، ندوة ضمن مبادرة "رفقا بالقوارير" بمشاركة إدارة أوقاف إسنا، ووحدة التضامن بقرية النجوع، فى مقر جمعية التفاؤل بالخير بقرية النجوع بإسنا، بحضور رجاء شوقي مديرة وحدة السكان بالأقصر، ومتابعة الدكتور أحمد العراقي منسق المسؤولية المجتمعية.

وحضر فعاليات ندوة حول الزواج المبكر وختان الإناث ضمن مبادرة "رفقا بالقوارير"، عدد 50 مواطناً، ومنسقي وحدة السكان، وذلك بناءاً على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات اللواء هشام السعدي رئيس مركز ومدينة إسنا، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، بتنظيم ندوات التوعية بمختلف المدن والقرى.

وألقى المحاضرة الشيخ أحمد محمد البدري إمام مسجد بالنجوع، وقد تحدث عن الزواج المبكر والعنف ضد المرأة وختان الإناث، حيث تحدثت زينب أحمد حفني من وحدة التضامن الاجتماعي بقرية النجوع، عن توضيح الفرق بين معاش "تكافل" و"كرامة"، وأجابت على جميع الاستفسارات من المواطنين، حيث أن الوحدة الفرعية للسكان بإسنا تقوم بمتابعة وتنفيذ خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، وتنفيذ الأنشطة والمبادرات المختلفة طبقا لرصد المشكلات من خلال منسقي وحدة السكان وجمع البيانات المتاحة من خلال مراكز المعلومات بالمحافظة والإدارات المختلفة.

كما أقامت وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر بمشاركة مركز دندرة الثقافي محاضرة بعنوان لا للعنف الأسري، وذلك بناء على تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبرعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، لوحدات السكان بالمحافظات بالتنسيق وإقامة الشراكات وإطلاق المبادرات المجتمعية بما يخدم القضية السكانية.

وأقيمت فعاليات المحاضرة بقرية الروافعة التابعة لمركز البياضية، بحضور رجاء شوقي مدير وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان وعضو المجلس الإقليمي للسكان، وقيادات وأعضاء مركز دندرة الثقافي بمركز البياضية.



حضور فعاليات الندوة بمدينة إسنا



ندوة حول الزواج المبكر وختان الإناث ضمن مبادرة رفقا بالقوارير