نائب محافظ المنيا يتابع انتظام سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا، صباح اليوم الأربعاء، عدد من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنيا، لمتابعة انتظام سير امتحانات الترم الأول للعام الدراسى 2022 / 2023 فى أول أيام الامتحانات، حيث أدى الطلاب مادة اللغة العربية.

شملت جولة المحافظ، تفقد مقار لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، بمدارس (الحي المتميز للتعليم الأساسي بمدينة المنيا الجديدة- الحديثة بنات بمدينة المنيا)، وبحضور المهندس حمدي السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، والجهات المعنية.

واطمأن نائب المحافظ على حسن سير الامتحانات في سهولة ويسر ومدى وضوح الأسئلة، وكذلك تواجد المراقبين والمشرفين على الامتحانات والوحدة الصحية بنطاق كل مدرسة، كما تفقد غرفة الكونترول باللجان، وشدد على ضرورة تحقيق الالتزام والانضباط بجميع اللجان واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية، موجها الوحدة المحلية بالتنسيق مع التربية والتعليم بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة.



نائب محافظ المنيا يتابع انتظام سير الامتحانات



















