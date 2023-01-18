نائب محافظ الجيزة يتفقد منافذ السلع الثابتة بمركز أبو النمرس.. صور

كتبت- مرام محمد

تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، اليوم الأربعاء، المنافذ الثابتة لعرض المنتجات والسلع الغذائية والاستراتيجية بأسعار مخفضة لمختلف فئات المواطنين بقرية المنوات وبمدينة أبو النمرس، تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن جهود المحافظة لمتابعة الأسواق ومتابعة منافذ السلع الغذائية بالأسعار المناسبة من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين.

ووجه نائب المحافظ بضرورة التأكد من توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنافذ الثابتة المعدة والمتابعة والرقابة المستمرة للتأكد من أسعار المواد الغذائية المطروحه بها.

ومن ناحية أخرى، تفقد نائب المحافظ أعمال التطوير والرصف بشارع ترسا العمومي بمدينة أبو النمرس بطول 3 كم.

ووجه نائب المحافظ برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال التطوير والرصف المطلوبة في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

رافق نائب المحافظ، اللواء محمد عبد الحميد رئيس مركز أبو النمرس، وأحمد عبد الجميد مدير إدارة التموين بمركز أبو النمرس، ومسؤولي مديرية الطرق بالمحافظة والشركة المنفذة لاعمال الرصف.

ويذكر أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات من أجل ضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتوفير مخزون السلع الاستراتيجى بأسعار مخفضة داخل المجمعات الاستهلاكية، كان أهمها إقامة عدد كبير من منافذ السلع الثابتة والمتحركة فى مختلف الأحياء والمدن، بالتعاون مع عدد من الجهات، لتوفير السلع الغذائية من اللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها بأسعار مخفضة لدعم المواطنين.

وأكدت المحافظة على أن الجيزة تضم الآن 920 منفذا متنوعا، ما بين ثابت ومتحرك تغطي نطاق مراكز وأحياء المحافظة، من أجل ضبط الأسعار فى الأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.



