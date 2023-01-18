مكافأة 10 آلاف دولار من شرطة كاليفورنيا للإبلاغ عن قاتل مجهول.. اعرف التفاصيل

كتبت: نهال أبو السعود

رصدت السلطات فى كاليفورنيا الأمريكية مكافاة 10 آلاف دولار لمن يساهم أو يدلى بمعلومات عن منفذى هجوم إطلاق النار الذى قتل 6 أفراد من عائلة واحدة فى منزل بوسط كاليفورنيا فيما وصفته السلطات بانه هجوم مستهدف ومن المحتمل أن يكون مرتبط بعصابة منظمة، وفقا لشبكة ايه بى سي.

قال مايك بودرو، قائد شرطة مقاطعة تولير أنه من بين القتلى فى "المجزرة المروعة" التى وقعت صباح الاثنين أم تبلغ من العمر 16 عاما وطفل رضيع يبلغ من العمر 10 أشهر أصيب كلاهما برصاصة فى الراس.

وقال بودرو فى مؤتمر صحفى، إن السلطات تعتقد أن الرماة وقفوا فوق الفتاة وأطلقوا طلقات نارية فى رأسها وقال أن قتلها كان "على غرار الاغتيال الشنيع"، وأضاف أن الضحايا المقتولين الآخرين تتراوح أعمارهم بين 19 و49 و52 عاما، فضلا عن جدة تبلغ من العمر 72 عاما، كانت تنام فى سريرها.

وقالت السلطات إن ثلاثة أشخاص نجوا من إطلاق النار الجماعى بعد أن اتصل احد الناجين الذى كان مختبئا داخل المنزل عندما بدء اطلاق النار.

وقال قائد شرطة المنطقة: "وضع قدميه على الباب وظل مستويًا بقدر ما كان يأمل ألا يدخل أحد بعد أن دق المسلحين الباب لكنهم لم يدخلوا"، وقال إن الشرطة تبحث عن اثنين من المشتبه بهم المعروفين وربما ثالثا مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أى اعتقالات، واضاف: "نعتقد أن هذه كانت عائلة مستهدفة".

وقال بودرو: "كان هذا شخصيًا للغاية نعتقد أيضًا أنها كانت رسالة يتم إرسالها من الواضح أن هؤلاء الأشخاص أصيبوا برصاصة فى الرأس، كما تم إطلاق النار عليهم فى أماكن كان مطلق النار يعلم أن الموت السريع سيحدث"، وأضاف أن "ما حدث يشبه إلى حد كبير ما رأيناه فى الماضى عندما يتعلق الأمر بإعدام عصابة"، وقال إن السلطات تعتقد أن هناك روابط عصابات متورطة فى هذا المشهد، فضلا عن تحقيقات محتملة تتعلق بالمخدرات.

وقال إن مكتب العمدة أجرى منذ أسبوع أوامر بتفتيش مخدرات فى المنزل، وأضاف: "ليس كل الناس فى هذا المنزل أعضاء فى عصابة" وليس كلهم تجار مخدرات.