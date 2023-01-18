مقتل وزير الداخلية الأوكرانى ونائبه الأول فى تحطم مروحية قرب كييف

أكدت الشرطة الأوكرانية مقتل وزير الداخلية الأوكرانى دينيس موناستيرسكي، اليوم الأربعاء، إثر تحطم مروحية قرب العاصمة كييف ، بحسب ما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وقالت الشرطة الأوكرانية إن تحطم طائرة هليكوبتر قرب كييف أسفر عن مقتل 16 بينهم وزير الداخلية ومساعده الأول ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.

وفي مقطع فيديو تم تداوله على الإنترنت في أعقاب الحادث، سُمعت صرخات في مكان الحادث الذي اشتعلت فيه النيران.

في هذه الأثناء، كتب رئيس الإدارة الإقليمية في كييف، أوليكسي كوليبا، على تلجرام: "في مدينة بروفاري، سقطت طائرة هليكوبتر بالقرب من روضة أطفال ومبنى سكني".

وأضاف "في وقت المأساة كان الأطفال والموظفون في روضة الأطفال"، "هناك ضحايا".

وتقع بلدة بروفاري على بعد حوالي 20 كيلومترا (12 ميلا) شمال شرق كييف.

وشهدت البلدة مواجهة عنيفة بين القوات الروسية والأوكرانية للسيطرة على بروفاري في المراحل الأولى من الحرب، قبل أن تنسحب موسكو مطلع أبريل.