اليوم السابع
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مقتل وزير الداخلية الأوكرانى ونائبه الأول فى تحطم مروحية قرب كييف

الأربعاء، 18 يناير 2023 10:22 ص
مقتل وزير الداخلية الأوكرانى ونائبه الأول فى تحطم مروحية قرب كييف تحطم مروحية - صورة أرشيفية
وكالات

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