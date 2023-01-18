اليوم السابع
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مصرع موظف أثناء محاولته الهرب من حملة تنفيذ أحكام فى نجع حمادى بقنا

الأربعاء، 18 يناير 2023 12:40 م
مصرع موظف أثناء محاولته الهرب من حملة تنفيذ أحكام فى نجع حمادى بقنا جثة - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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توفي موظف في نجع حمادي بقنا، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بعدما ألقى بنفسه من الطابق الرابع، هربا من حملة تنفيذ أحكام، أثناء محاولة ضبطه.

 

تلقى اللواء مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد إصابة مدحت.ع، موظف، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية شيكات، بكسور وجروح، وكشفت التحريات أن المتهم ألقى بنفسه من الطابق الرابع بمسكنه في مدينة الألومنيوم، هربا من حملة تنفيذ الأحكام، أثناء محاولة ضبطه.

 

تم نقل الموظف إلى المستشفى وتوفي بعد ذلك، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.
 



 

 


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