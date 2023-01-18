مصرع شاب صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بغرب النوبارية فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

لقى شاب مصرعه إثر اصطدامه بسيارة مسرعة أثناء عبورة الطريق بمركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة.



كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين مصرع "م .ا.س 22عاما إثر اصطدامه بسيارة أثناء عبوره الطريق بمركز غرب النوبارية بالبحيرة.



وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى النوبارية المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الحادث.

يذكر أن محافظة البحيرة، قد شهدت مؤخرا حادث سير أسفر عن مصرع سيدة مسنة إثر اصطدامها بسيارة مسرعة أثناء عبور الطريق الصحراوى بالبحيرة.



وبالفحص تبين مصرع «سعدية ف.ر» 56 عاما مقيمة مركز الدلنجات إثر إصطدامها بسيارة أثناء عبورها طريق القاهرة-الإسكندرية بدائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.



وتم نقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون المركزى تحت تصرف النيابة العامة.