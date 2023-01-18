مصانع الألباستر والتحف المقلدة بالأقصر بازارات الهدايا للسائحين حول العالم

الأقصر – أحمد مرعى

تجذب مصانع الألباستر والتحف المقلدة المنتشرة فى شتى أرجاء غرب محافظة الأقصر الأفواج السياحية من حول العالم خلال زيارتهم فى رحلات مميزة لقضاء العطلة الشتوية فى الأقصر عاصمة الحضارة الفرعونية، حيث يقدم أبناء الأقصر تلك التحف بأسعار مناسبة للسائحين يقدمونها هدايا لأحبتهم وأصدقاؤهم فى بلادهم بأوروبا.

وتعتبر فنون العمل فى صناعة التحف المقلدة والألباستر المصدر الأول والأهم لهدايا السائحين غرب الأقصر، حيث يضم أكثر من 50 مصنعا منتشرا بمختلف أنحاء مناطق مدينة القرنة، ويقوم داخلها نجوم المهنة بالعمل منذ السادسة صباحاً فى عملية تصنيعه بأدوات يدوية لخروج التحف بالأشكال المميزة لتتواجد فى صالات العرض المختلفة الخاصة بالمصانع، حيث إن الألباستر كان يستخدم لنحت تماثيل السيدات في العصور الفرعونية القديمة والتي كانت تبرز وتصف جمال المرأة، وأن تمثال سيتى الأول بمتحف الأقصر الكبير، هو تمثال من الألباستر الخام بالحجم الطبيعى، يظهر جمال الجسد ورونقه، ويضيف أن النحت نوعان على الحجر الجيرى والألباستر، وتعتبر مدرسة "الرامسيوم" التى بناها رمسيس الثانى، بمعبد سيتى الأول فى القرنة، أشهر مدرسة أيام الفراعنة.

وفى هذا الصدد يقول أحمد العترة صاحب مصنع ألباستر بالبر الغربى إنه يتم داخل المصنع والورشة صناعة التحف التاريخية بمختلف أشكالها، وهي المهنة التي توارثها الأجيال على مر العصور، حيث إن الأسر الفرعونية المختلفة أنجبت أمهر الفنانين على مدار التاريخ وورثها منهم حالياً نجوم تلك المهنة فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، موضحاً أن صناعة الألباستر تعد مصدر رزق للمئات من أبناء مدينة القرنة، والتي توارثها أبناء المحافظة عن أجدادهم المصريين القدماء، ويسعى لشرائها عدد كبير من الأجانب الذين يزورون مصر.

وأضاف أحمد العترة، لـ"اليوم السابع"، أنه يتم صنع وتشكيل التماثيل والتحف الفرعونية المختلفة المقلدة كما كانت فى العصور الفرعونية، حيث يصنع الجعران والخنجر والتوابيت الصغيرة وعلب مجوهرات صغيرة بداخلها جعران أو توابيت ملكية صغيرة تكون هدية، وغيرها من التحف الفرعونية المصنوعة يدوياً من الحجارة، مؤكداً على إن المرمر أو الألباستر هو نوع من المعادن الخام البيضاء كما يوجد منه نوع ذو لون برتقالي، وتتكون تركيبة المرمر من الجبس، وتركيبه الكيميائي كبريتات الكالسيوم CaSO4 · 2 H2O، لكن يتميز بصلابته وشدة بياضه عند وجوده طبيعياً، وقد استعمله القدماء في نحت التماثيل وصنع أدوات الزينة.



الاجانب خلال زيارتهم لمصنع الألباستر بالاقصر



التحف الفرعونية المقلدة تجذب السائحين لشراء الهدايا



التحف الفرعونية المقلدة فى قلب مصانع الألباستر بالأقصر



العمال فى مصانع الألباستر خلال نقس التحف



تحف على كل شكل ولون بمصانع غرب الأقصر



توافد السياح لشراء الهديا من المصانع



جانب من العمل بصناعة التحف المقلدة فى مصانع الأقصر



جانب من صناعة التحف غرب الأقصر



سحر التحف المقلدة فى مصانع غرب الأقصر



فريق تصنيع الألباستر فى المصنع غرب الاقصر



لوحات على الأحجار فى قلب مصانع الألباستر



لوحات فرعونية مصنوعة يدوياً غرب الأقصر