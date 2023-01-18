مسؤول أمريكي: واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا نهاية الأسبوع

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تزال ترى استمراراً للعلاقات العسكرية الوثيقة بين روسيا وحليفتها بلاروس.



وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة تشارك بولندا مخاوفها بشأن دعم بيلاروس للغزو الروسي لأوكرانيا، ولكنه أكد عدم وجود إشارات بشأن نية مينسك الدخول فعلياً إلى داخل الأراضي الأوكرانية.

وأضاف أن واشنطن قد تعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بحلول نهاية هذا الأسبوع.