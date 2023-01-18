محافظ كفر الشيخ يفتتح معرض أهلا رمضان ببلطيم.. والأهالى يشيدون بتوفير السلع

كفر الشخ – محمد سليمان

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى،نائب المحافظ، معرض" اهلا رمضان 2023 بمدينة بلطيم بجوار السوق، تحت شعار معا من أجل المواطن، بحضور عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، والمهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة التجارية بكفر الشيخ، وأحمد عيسى، المشرف على مركز ومدينة بلطيم، والذى تنظمه المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية مع الجهات المعنية بالمحافظة وبمشاركة شركات القطاع العام والقطاع الخاص ومصانع المنطقة الصناعية ببلطيم.

واستمع محافظ كفر الشيخ لأهالى بلطيم الذين أشادوا بما يحتويه المعرض من توفير السلع بأسعار مخفضة، ووجهوا الشكر للدولة والمحافظ لحرصهم على توفير السلع بأنواعها بأسعار مخفضة عن المحال الأخرى.

ووجه محافظ كفر الشيخ بتوفير السلع الغذائية ومراقبة الاسعار بالمعرض، والتشديد على التزام الباعة بالالتزام بالأسعار المعلنة، اضافة لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية بصفة مستمرة، كما وجه محافظ كفر الشيخ رؤساء المدن بتوفير السلع الغذائية بالشوادر والمعارض التى تم افتتاحهها، مشيدًا بتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، إضافة إلى اللحوم والدواجن، بأسعار مخفضة، لتخفيف العبء على مختلف شرائح المجتمع، خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين خاصة البسطاء والأكثر احتياجًا والتخفيف عن محدودى الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق.



افتتاح معرض اهلا رمضان



توفير انواع الاسماك



توفير انواع السلع



توفير السلع