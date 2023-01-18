محافظ سوهاج يتفقد محطة صرف صحى "إدفا" عقب انتهاء الأعمال بنسبة تنفيذ 100%

سوهاج عمرو خلف

قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اليوم الأربعاء، خلال جولته الميدانية لتفقد عدد من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بتفقد مشروع استكمال محطة معالجة صرف صحى "إدفا" بمركز سوهاج، عقب انتهاء الأعمال بنسبة تنفيذ 100%، وبتكلفة 36 مليون و315 ألف جنيه؛ لخدمة 88 ألف نسمة حتى عام 2057، بحضور كل من المهندس محمد صلاح عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

واستمع المحافظ إلى شرح مفصل عن المحطة، والتي تأتي ضمن مشروع تجمع صرف صحي " إدفا "، وتصل طاقتها التصميمية إلى 5000 متر مكعب/ يوم، وتفقد محطة الرفع والمعمل، وأحواض الترسيب، مشيدا بالمستوى المتميز للمحطة، وما تشهده المحافظة من طفرة كبيرة على مستوى مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.

وكان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد تفقد اليوم خلال جولته الميدانية بتفقد محطة مياه غرب سوهاج المرشحة السطحية، والتي تعد أقدم محطة مياه بسوهاج تم إنشاؤها عام 1930م، وحاصلة على الشهادة الدولية للتنمية الفنية المستدامة tsm، بطاقة تصميمية 35 ألف متر مكعب/ يوم، بحضور المهندس محمد صلاح عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وتفقد المحافظ مركز تدريب السلامة والصحة المهنية الجديد، واستمع إلى شرح مفصل عن المركز، والذي تم تأسيسه على أحدث النظم؛ بتكلفة مليون و300 ألف جنيه؛ لتدريب العاملين، ورفع كفاءتهم وتدريبهم على التعامل مع تسرب غاز الكلور، وكيفية الدخول للأماكن المغلقة، وكيفية استخدام إرشادات السلامة والصحة المهنية؛ حفاظا على حياتهم ولتجنب مخاطر العمل، ثم تفقد معمل مياه سوهاج الحاصل على شهادة الأيزو 17025 وورش الخدمات بالمحطة، حيث قام بتكريم فريق السلامة والصحة المهنية الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الدخول للأماكن المغلقة.