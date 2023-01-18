محافظ سوهاج يتفقد محطة مياه غرب المرشحة السطحية.. صور

قام اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، اليوم خلال جولته الميدانية بتفقد محطة مياه غرب سوهاج المرشحة السطحية، والتي تعد أقدم محطة مياه بسوهاج تم إنشاؤها عام 1930م، وحاصلة على الشهادة الدولية للتنمية الفنية المستدامة tsm، بطاقة تصميمية 35 ألف متر مكعب/ يوم، بحضور المهندس محمد صلاح عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وتفقد المحافظ مركز تدريب السلامة والصحة المهنية الجديد، واستمع إلى شرح مفصل عن المركز، والذي تم تأسيسه على أحدث النظم؛ بتكلفة مليون و 300 ألف جنيه؛ لتدريب العاملين، ورفع كفائتهم وتدريبهم على التعامل مع تسرب غاز الكلور، وكيفية الدخول لالماكن المغلقة، وكيفية استخدام ارشادات السلامة والصحة المهنية؛ حفاظا على حياتهم و لتجنب مخاطر العمل، ثم تفقد معمل مياه سوهاج الحاصل على شهادة الأيزو 17025 وورش الخدمات بالمحطة، حيث قام بتكريم فريق السلامة والصحة المهنية الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الدخول للأماكن المغلقة.

يذكر أن ورش الخدمات بمحطة مياه سوهاج غرب تشمل " ورشة النجارة، وورشة الكريتال، وورشة صيانة وتعبئة طفايات الحريق، والتى تم انشائها لتلبية كافة متطلبات الشركة، ولتحقيق الاكتفاء الذاتى، واستثمار الأصول، وتقليل النفقات، وتعظيم الموارد، حيث يتم بورشة الكريتال تصنيع الأسوار الحديدية، وتشكيل كافة المعادن التى تستخدم فى محطات مياه الشرب والصرف الصحى، كما تقوم ورشة النجارة بإنتاج الاثاث من المكاتب، والكراسي، وجميع متطلبات العمل، كما يتم صيانة وتعبئة طفايات الحريق للتامين ضد مخاطر الحريق بالمقرات الإدارية، ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، بورشة صيانة إعادة تعبئة طفايات الحريق.