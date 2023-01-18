محافظ سوهاج يفتتح معرض أهلا رمضان بمدينة سوهاج بتخفيضات تصل لــ30%

سوهاج محمود مقبول

افتتح اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، معرض "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة بميدان العارف فى مدينه سوهاج، رافقه محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، وأحمد الشطورى رئيس حى غرب، وخالد أبوالوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج

وقال محافظ سوهاج، إن المعرض يضم العديد من السلع الغذائية الأساسية، والسلع الاستهلاكية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى المحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، بنسبة تخفيض تصل إلى 30% وأن والوحدات المحلية التابعة لها تقدم كافة التسهيلات من حيث توفير الأراضى، والتجهيزات اللازمة للمعارض، لتشجيع كبار التجار على إقامة معارض بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، للتخفيف عن كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد إقامة المزيد من معارض " أهلا رمضان " بالتنسيق مع الغرفة التجارية وكبار تجار السلع وتستمر حتى أخر رمضان.

ومن جانبه قال محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج أن الشركة المصرية لتجارة الجملة، تقوم بتوفير السلع بأسعار منضبطة، مؤكدًا طرح كميات كبيرة من الأرز يوميا فى منافذ وطنية، وحتى الآن جميع السلع متوفرة، ولا توجد مشكلة فى نقص المطروح، لافتًا إلى أن أسعار اللحوم تتراوح بين 170 و180 جنيهًا، وقبل شهر رمضان ستكون هناك وفرة فى السكر، موضحًا أن هناك تفاوتا فى أسعار السلع، وتم العمل على ضبط الأسعار فى الأسواق، من أجل خدمة المواطنين.

ومن جانبه، أكد خالد أبو الوفا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة سوهاج، أن الغرفة سبق لها أن أقامت عددًا كبيرًا من معارض السلع التموينية مخفضة الثمن على مدار العام والتى تنتشر فى فضاء واسع من محافظة سوهاج ومراكزها.

وأضاف أبوالوفا، أنه ناقش خلال اجتماعه مع اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج خطة الغرفة التجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم عبر طرح عدد وافر من المعارض تزيد فى المساحة وحجم المعروضات وأماكن الانتشار عن مثيلاتها من معارض أهلا رمضان فى السنوات الماضية، وذلك عبر إتاحة المعارض فى عدد أكبر من المراكز والقرى.