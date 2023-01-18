محافظ بورسعيد: الدروس الخصوصية تسلب من الطالب شخصيته وإرادته.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، أن الدروس الخصوصية شيئ اعتمد عليه أولياء الأمور طيلة 40 عاما، ولا يمكن أن يتم الانتهاء منه في يوم وليلة، ولكننا دائماً ما نعمل من أجل الوصول إلى القضاء على هذه الظاهرة.

وأضاف محافظ بورسعيد، خلال لقاء مع "اليوم السابع"، اليوم الأربعاء، أننا المحافظة الوحيدة التي بدأت في تغيير أساليب التعليم كنظام البابل شيت الذي يتماثل مع امتحانات التابلت، وتم تطبيقها في صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية، وكذلك الشهادة الإعدادية.

وأوضح المحافظ، أننا نتبع عدد من الأساليب بالمثابرة والصبر والعمل لتغيير ثقافة أولياء الأمور حول هذه الظاهرة "الدروس الخصوصية"، لافتاً إلى أن الامتحان يأتي من الكتاب المدرسي.

وأشار إلى أن الدروس الخصوصية تسلب من الطالب شخصيته وإرادته، وللحفاظ على تكوين شخصية الطالب لابد أن نحافظ على تواجده بالمدرسة بشكل مستمر.

وتفقد محافظ بورسعيد، لجنة مدرسة الشهيد مصطفى خضير سليم الإعدادية بنات، الزهور سابقاً، ومدرسة بورسعيد الإعدادية بنات، لمتابعة سير العملية الإمتحانية، رافق المحافظ الدكتور هاله عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن تعليم بورسعيد أنهت استعداداتها لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية طبقا للجداول المعلنة مسبقا.

وأشار إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحق لهم دخول الامتحانات حتى الآن هو 13735 طالبا وطالبة بواقع 7107 طلاب و6628 طالبة بمدارس المحافظة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص، منوها أن الامتحانات سوف تعقد من خلال 67 لجنة مجهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب على نظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثاني على التوالي في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

كما تفقد محافظ بورسعيد لجان الامتحان، واطلع على الورقة الامتحانية، وناقش الطلاب حول آرائهم في الإمتحان بنظام البابل شيت الذي يطبق للعام الثاني على التوالى، وحرص على سؤال الطلاب حول مدى ارتباط الأسئلة بالمنهج الدراسي وآرائهم في الإمتحان بشكل عام .

وأشاد محافظ بورسعيد، بسرعة إدراك الطلاب للنظام الامتحان الجديد والتفاعل معه، موجها الطلبة والطالبات بالتركيز والدقة أثناء الإجابة وعدم التوتر، وتبادل محافظ بورسعيد الحديث مع الطلاب والطالبات حول أهمية الالتزام بالحضور في المدارس والاعتماد على الكتاب المدرسي خاصة مع تطبيق هذا النظام الجديد.

وأوضح المحافظ، أن نظام البابل شيت يساعد الطالب الإعتماد على الذات والابتعاد عن الدروس الخصوصية التي تهدر وقت ومجهود الطالب، كما وجه أولياء الأمور بالابتعاد عن تجار العلم وتشجيع الطلاب على الحضور المدرسي والذي يساهم في تنمية مهاراتهم و تفكيرهم.

بدأ ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية صباح اليوم الأربعاء 18 يناير الجاري في تمام التاسعة امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمادة العلوم بالفترة الأولى تلاها إمتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية وتنتهي الإمتحانات يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري .