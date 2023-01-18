محافظ المنوفية يكرم الحاجة زبيدة لحصولها على شهادة محو الأمية فى سن الـ87

المنوفية - محمود شاكر

كرم اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، السيدة زبيدة عبدالعال على الصعيدى، الحاصلة على شهادة محو الأمية في سن الـ87 عاماً، وذلك ضمن المبادرة التى أطلقتها وزارة التضامن الإجتماعى تحت شعار "لا أمية مع تكافل" لمستفيدى برنامج التكافل، جاء ذلك خلال استقباله لها بمكتبه بالديوان العام، وبحضور وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومنسق المبادرة بالمنوفية .

وقدم المحافظ التهنئة للسيدة "زبيدة"، معرباً عن سعادته وفخره بقصة كفاحها كونها إحدى النماذج المشرفة لسيدات مصر وللمنوفية بشكل خاص في تحقيق حلمها بالحصول على فرصة التعليم وحرصها الشديد على تعليم أبنائها وأخواتها.

وخلال اللقاء، أهدى المحافظ "السيدة زبيدة " شهادة تقدير وكتاب الله كهدية تذكارية، تقديراً لإصراراها وعزيمتها في الحصول على شهادة محو الأمية رغم كبر سنها، كما أمر المحافظ بصرف مكافاة مالية وهدايا عينية لمساعدتها على استكمال مسيرتها التعليمية، موجهاً بتوفير سيارة لتوصيلها إلى منزلها، كونها إحدى النماذج المشرفة في الإصرار والعزيمة.

هذا وأشاد محافظ المنوفية بمبادرة وزارة التضامن الإجتماعى "لا أمية مع تكافل" والتى تستهدف القضاء على أمية القراءاة والكتابة لمستفيدى برنامج تكافل بالشراكة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار، وقد بدأ تنفيذ المبادرة بالمحافظة في الأول من يوليو 2022 بإجمالى عدد دارسين 6 ألآف دارس بعدد 487 فصل دراسى بنهاية ديسمبر الماضى، وجارى اختبار دارسى 295 فصلاً في دورة يناير 2023 ومن بين الدارسين السيدة زبيدة.

ومن جانبها، أعربت " زبيدة " عن سعاتها بلقاء المحافظ وتكريمه لها، مؤكدة بأن شهادة محو الأمية تعد حلم حياه ظل يراودها منذ الصغر، مقدمه الشكر والتقدير للمحافظ على تلك اللفتة الكريمة .

جدير بالذكر، أن السيدة "زبيدة عبدالعال " تقيم بقرية دكما بمركز شبين الكوم تزوجت في سن الثامنة عشر وأم لـ(8) أبناء وجدة لـ(13) حفيد ولم تتعلم في صغرها ووالدها كان لا يؤمن بأهمية تعليم الإناث، وقد بادرت بالإلتحاق بالمبادرة والذهاب بنفسها للتعلم وتحقيق حلمها، واستكملت مسيرتها ببيع البضائع البسيطة أمام مدرسة أولادها حرصاًَ منها على متابتعهم وخوفاً من تسربهم للتعليم.