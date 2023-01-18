محافظ الشرقية يتفقد معرض "أهلا رمضان" بالقرين وأبو حماد

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية معرض أهلاً رمضان والمُقام بديوان مجلس مدينة القرين لبيع السلع الأساسية والمواد الغذائية للعاملين بمجلس المدينة والمواطنين بأسعار مخفضة للتيسير عليهم ورفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

واطمأن المحافظ على توافر جميع أنواع السلع والمواد الغذائية بجودة عالية وتقديمها للعاملين بأسعار أقل من المعروض بالسوق لسد احتياجاتهم وأسرهم من السلع والمواد الغذائية.

وأكد المحافظ على رئيس مدينة القرين بضرورة التوسع في إنشاء معارض أهلاً رمضان بالمدينة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية وكبار تجار الجملة لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء.

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد معرض أهلاً رمضان بمدينة أبو حماد والمُقام بجوار مجلس المدينة بالتعاون بين رئاسة المركز والغرفة التجارية ومديرية التموين وكبار تجار الجملة ويحتوي على كافة المواد الغذائية والسلع الأساسية، لتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق.

وتجول المحافظ داخل أجنحة المعرض والذي يضم باكيات لبيع (لحوم طازجة – لحوم مجمدة - مواد غذائية من سمن وزيت ودقيق وسكر وبلح - خضروات وفواكه) مشدداً على ضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة وعدم استغلال المواطنين، مؤكداً على ضرورة تزويد المعرض بكميات اللحوم الطازجة والمجمدة لسد احتياجات المواطنين.

وأشاد المحافظ بالتعاون الجاد مع التجار والعارضين واستجابتهم لخفض الأسعار والتزامهم بالأسعار الاسترشادية التي يتم وضعها من قبل المحافظة والتي تقل عن المحال التجارية الخارجية بنسبة تصل إلى 25% , مشيراً إلى أن معارض " أهلا رمضان " تم اقامتها بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ووزارة التموين وتحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

ورافق المحافظ في الجولة إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين، خالد أمين نائب رئيس مركز ومدينة أبو حماد ، محمد يحيي مدير إدارة تموين أبو حماد.