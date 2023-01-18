محافظ الإسكندرية: جهاز حماية المستهلك نفذ 335 حملة وحرر 1814 محضرا

وذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنع التلاعب والمغلاة في الأسعار حرصا على الصالح العام ولرفع العبء عن كاهل المواطنين

وأوضح المحافظ أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدما وساق لتوفير السلع الغذائية بأسعار المناسبة مع الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة لصالح المواطنين وللتخفيف على الأسر البسيطة ومحدودي الدخل، لافتا إلى أن فرع جهاز حماية المستهلك بالإسكندرية بقيادة اللواء محمد أبو كيلة رئيس الفرع، قام خلال العام الماضي بتنفيذ 335 حملة على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، حيث تم خلال الحملات المرور على 5826 منشأة وتحرير 1814 محضر.

واستجابة لشكاوي المواطنين الواردة على الخطوط الخاصة بجهاز حماية المستهلك ومنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة؛ أشار اللواء محمد أبو كيلة؛ إلى أنه خلال العام الماضي استقبل الجهاز 20417 شكوى تم حل منها 19177 شكوى وجاري العمل على 1240 شكوى. مؤكدا أن فرع الجهاز في الإسكندرية مستمر في شن الحملات على الأسواق في جميع الأحياء لمنع استغلال المواطنين سواء برفع الأسعار دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق.