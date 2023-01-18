ماذا يحدث عندما تصابين بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل؟ فحوصات مهمة

كتبت إيناس البنا

الحمل هو مرحلة يخضع فيها جسم المرأة لتغييرات هائلة، وقد تظهر أحيانًا بعض المضاعفات، أحد هذه المضاعفات هو الإصابة بارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.

تخطط العديد من النساء في الوقت الحاضر لحملهن في أواخر الثلاثينيات وأوائل الأربعينيات من العمر، وهو الوقت الذي قد يعانين فيه بالفعل من مشكلة ارتفاع ضغط الدم المتقدمة حتى قبل بدء الحمل، يحتاج هذا الحمل بعد ذلك إلى رعاية إضافية ومعالجة بعض المشكلات المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

لفهم كيف تؤثر هذه الحالة على النساء أثناء الحمل وما هي المضاعفات الأخرى التي يتعرضن لخطر الإصابة بها، نعرض فيما يلي ما يمكن أن يحدث عندما يصطدم الحمل بارتفاع ضغط الدم، المعروف أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم.

اثر ارتفاع ضغط الدم على الحامل



وفقا لموقع " healthline"، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تقليل تدفق الدم إلى الرحم ومشاكل غير مباشرة في المشيمة مما يؤدي إلى انخفاض أو زيادة الوزن دون المستوى الأمثل للطفل.

في بعض الأحيان، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى حالة خاصة تسمى تسمم الحمل أو تسمم الحمل، وتسمم الحمل هو عندما تبدأ مع ارتفاع ضغط الدم بالتأثر مثل الكلى والكبد والعينين في بعض الأحيان.

قد تبدأ الكلى في تسريب البروتين في البول، وقد تزداد إنزيمات الكبد وقد تتأثر مؤشرات الدم مثل الصفائح الدموية، يمكن للمرأة أن تصاب بتورم في جميع أنحاء الجسم في هذه المرحلة، ويحدث تسمم الحمل، عندما يتأثر الدماغ مما يؤدي إلى حدوث نوبات عند النساء الحوامل.

قد يصبح العلاج في الوقت المناسب لارتفاع ضغط الدم الذي يتم إدخاله إلى المستشفى لإدارة المضاعفات أمرًا ضروريًا للساعة، وقد يلزم التخطيط للولادة المبكرة مع مقدمات الارتعاج الشديدة

يمكن الكشف عن هذه المضاعفات في الوقت المناسب، يجب أن تكون المرأة الحامل على اتصال منتظم بالطبيب الخاص بها أثناء الحمل، فحوصات ما قبل الولادة أمر لا بد منه كل شهر خلال الأشهر السبعة الأولى.

يجب على النساء وأسرهن التخطيط لولادتهن تحت إشراف طبيب إذا كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم وهذا مهم بشكل خاص في المناطق النائية حيث قد تكون مرافق الرعاية الصحية نادرة.