ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.. اعرفى تأثيره وازاى تتعاملى معاه

كتبت إيناس البنا

الحمل من أجمل التجارب التى تمر بها المرأة فى حياتها، ولكن يمكن أن تتعرض النساء لمضاعفات مختلفة أثنائه، والتي يمكن أن تهدد حياتهن في كثير من الأحيان.ارتفاع ضغط الدم يُعرف أيضًا باسم القاتل الصامت، عندما يقترن بالحمل، يمكن أن يكون أحد أخطر المضاعفات التي يمكن أن تؤثر على الأم والطف.

وفقا لموقع Times Nowفإن تسمم الحمل يعني ارتفاعا مفاجئا فى ضغط الدم بعد الأسبوع العشرين من الحمل، فإن هذه الحالة يمكن أن تؤثر سلبًا على الكلى والكبد والدماغ لدى المرأة الحامل، إذا لم يتم علاجها في الوقت المناسب ، يمكن أن تتحول تسمم الحمل، مما يؤدي إلى تلف الأعضاء، والنوبات، وحتى الموت ".

العلامات والأعراض

قد تشمل بعض أعراض تسمم الحمل لدى النساء ما يلي:

زيادة البروتين في البول مشاكل في الرؤية صداع وألم في الصدر الغثيان أو القيء وجع بطن مشاكل في التنفس ضعف وظائف الكبد

عوامل الخطر والأسباب



قد تشمل عوامل الخطر لتسمم الحمل العمر، والتاريخ العائلي، وتسمم الحمل أثناء الحمل السابق، والحمل المتعدد، وما إلى ذلك، بعض أسباب تسمم الحمل هي:

ارتفاع ضغط الدم المزمن

مرض كلوي

داء السكري

بدانة

ظروف المناعة الذاتية

التأثير على الطفل



تأثير تسمم الحمل على الطفل ، يمكن أن تكون هذه الحالة خطيرة على الطفل لأنها قد تؤدي إلى انفصال المشيمة المبكر (انفصال المشيمة المبكر عن الرحم). سيؤدي ذلك إلى نزيف حاد ويمكن أن يهدد حياة كل من الأم والطفل. يعد تقييد نمو الجنين والولادة المبكرة بعض المضاعفات الأخرى التي تنشأ بسبب تسمم الحمل ".

التأثير على الأم



المضاعفات الصحية الأخرى التي يمكن أن تسببها تسمم الحمل وقال: "تسمم الحمل يرتبط باحتباس السوائل وإفراز البروتين في البول مما قد يزيد من مخاطر الفشل الكلوي وأمراض الكلى في نهاية المرحلة، قد يعاني المرء أيضًا من مرض الكلى المزمن (CKD) ومرض الكلى في نهاية المرحلة (الداء الكلوي بمراحله الأخيرة) في وقت لاحق من الحياة ".

إدارة تسمم الحمل

