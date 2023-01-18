كيفية استخراج بطاقة رقم قومى خلال 20 دقيقة بالأحوال المدنية

كتب محمود عبد الراضي

تطور كبير لحق بالأحوال المدنية بوزارة الداخلية، حتى أصبح المواطن قادرا على استخراج الوثائق المختلفة خلال وقت زمني قصير، حتى بطاقة الرقم القومي التي كانت قبل عدة سنوات يتم استخراجها خلال أسبوعين، بات ممكنا استخراجها فى 20 دقيقة فقط.

ويستطيع المواطن استخراج بطاقة الرقم القومي خلال 20 دقيقة فقط، فيما يعرف بالأحوال إكسبريس، من خلال:

1- شراء استمارة بطاقة رقم قومي.

2- كتابة البيانات بشكل صحيح في الاستمارة.

3- وضع الأختام لإثبات الوظائف.

4- التوجه لمقر أحوال إكسبريس بالعباسية وتسليم الاستمارة والتصوير.

5- الانتظار لمدة 20 دقيقة والحصول على البطاقة جاهزة.