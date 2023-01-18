اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 06:11 م
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كورنيش جديد غرب النيل يحمل الهوية البصرية لمحافظة قنا

الأربعاء، 18 يناير 2023 05:21 م
كورنيش جديد غرب النيل يحمل الهوية البصرية لمحافظة قنا جانب من الاجتماع
قنا- صابر سعيد

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عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث آلية تنفيذ كورنيش جديد غرب النيل بمدينة قنا، يحمل الهوية البصرية للمحافظة، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس ياسر سيف النصر، مدير حماية النيل بقنا، المهندس محسن زهران، مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري بقنا، والمهندس أشرف عبدالسلام، وكيل وزارة الكهرباء، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس محمد عبدالحفيظ، مدير عام مديرية الاسكان، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بقنا ، وطارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

وأوضح الداودى، أن المحافظة بصدد تطوير الكورنيش الحالي لمدينة قنا بشكل حضاري، فضلا عن إنشاء كورنيش جديد غرب النيل بطول 200 متر، يحمل الهوية البصرية لمحافظة قنا، بتمويل من برنامج التنمية المحلية ، مشيرا إلى أن الكورنيش الجديد سوف يكون بمثابة واجهة ترفيهية وسياحية للمدينة و نقطة التقاء لحركة السياحة النيلية العابرة، المتجهة إلى معبد دندرة. 

 

وكلف محافظ قنا، ضرورة التنسيق مع أساتذة كلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي لإعداد مقترح للكورنيش الجديد، يعكس البيئة الريفية والتراثية، والثقافة الشعبية التي تتميز بها المحافظة، بما يُسهم في الترويج للمحافظة سياحيا، وجذب المزيد من الرحلات السياحية إليها.


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