فصل التيار الكهربائى اليوم عن بعض قرى 6 مراكز بكفر الشيخ لمدة 7 ساعات

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد عدد من قرى مراكز دسوق والحامول ومطوبس وسيدى سالم والرياض وبيلا، وتوابع مدينة مسير بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، فصل التيار الكهربائي، لمدة 7 ساعات، ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط، من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثالثة عصراً؛ لإجراء أعمال الصيانة من تقليم أشجار، وتغيير موصلات، والنقل على أبراج جديدة، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة.

والقرى التي تتأثر بفصل التيار الكهربائي بمركز الحامول قرى 63، 65، 67، وبمركز مطوبس "كوم دميس وتوابعها والجاهل وتوابعها وقمسيون شرق وغرب ومعدية مهدي والنجارين وأرض العرب، وبقرى مركز كفر الشيخ، أبو طبل وتوابعها، وبمركز الرياض، مجلس قروى المجد 55 والقرى التابعة لها، وبمركز بيلا، حاذق وتوابعها، وبمدينة مسير وتوابعها، وبمركز كفر الشيخ سد خميس وتوابعها، وبمركز دسوق، شباس الملح والمندورة بمركز دسوق.