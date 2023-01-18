اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 18 يناير 2023 01:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

حملات تموينية مسائية على الأسواق فى كفر الشيخ تسفر عن تحرير محاضر للمخالفين

الأربعاء، 18 يناير 2023 01:10 ص
حملات تموينية مسائية على الأسواق فى كفر الشيخ تسفر عن تحرير محاضر للمخالفين حملة تموينية ببيلا
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدن بيلا وفوه وكفر الشيخ، حملات مسائية على الأسواق، والمحال التجارية، للتأكد من توفير السلع الغذائية، والتأكد من الإعلان عن الأسعار، بأماكن واضحة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملة التموينية على الأسواق والمحال التجارية، والمخابز، وأسفرت الحملة التموينية عن تحرير محضرين عدم الإعلان ومحضر عدم حمل شهادة صحية.

تابع سليم أبو شريف، رئيس مركز ومدينة فوه، الحملة المكبرة على الأسواق، لضبط الأسعار والمحلات التجارية والمجازر، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والرقابة التموينية والبيئة والصحة والطب البيطري وقسم الإشغالات والمتابعة وأسفرت الحملة عن تحرير 9 مخالفات، ومحضرين اشغال،  و3 محاضر صحة، و5 محاضر نظافة".

وتابع المهندس أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أعمال الحملة التموينية الموسعة لضبط أسعار السلع الغذائية بمدينة كفر الشيخ، والتأكد من تاريخ الصلاحية للمنتجات الغذائية، واللحوم والأسماك، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الاسعار، موجها باستمرار العمل لتلك الحملات خلال الفترة القادمة، حتى لا يتم استغلال المواطنين، مشدداً بتفعيل الرقابة اليومية على الأسعار ومنع الغلاء.

حملات على الاسواق بمدينة كفر الشيخ
حملات على الاسواق بمدينة كفر الشيخ

 

حملة تموينية ببيلا
حملة تموينية ببيلا

 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

حملات على الاسوق

نيابة عامة

سوق سوداء

مديرية التموين



الموضوعات المتعلقة

مشاريع غيرت واقع كفر الشيخ.. المحافظ لـ"اليوم السابع": دعمنا قطاع الصحة وودعنا مرحلة معاناة مرضى الأورام.. إنشاء كبارى ومحاور جديدة للقضاء على التكدس المرورى.. ومشروعات خدمية و24 ألف وحدة سكنية ومنطقة لوجستية

الثلاثاء، 17 يناير 2023 06:30 م

كفر الشيخ ترشح 14 سيدة مكافحة للأم المثالية ورائها قصص كفاح ونجاح مليئة بالتحدى

الثلاثاء، 17 يناير 2023 08:40 م

إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف على أراض زراعية فى بلطيم بكفر الشيخ

الثلاثاء، 17 يناير 2023 10:43 م

إزالة حالات تعد على أراضى زراعية وإشغالات بالحامول وسيدى سالم

الثلاثاء، 17 يناير 2023 11:52 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة