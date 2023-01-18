فرص عمل للشباب من الجنسين بالشرقية برواتب تصل لـ7000 جنيه.. التفاصيل

كتبت - مرام محمد

تلقت وزارة القوى العاملة طلبات من 82 شركة قطاع خاص على مستوى 15 محافظة لشغل 3149 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه وتصل لـ7500 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك للتقديم عليها خلال شهري يناير وفبراير 2023 الجاري

وأشارت إلى أن الوظائف تشمل تخصصات: مهندسين ميكانيكا وإنتاج وبرمجة وتحسين منتجات، ومحاسبين، ومدرسين حاسب آلي وموسيقى، ورسام فنى، واخصائى موارد بشرية، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، ومشرفي مواقع، ومندوبين مبيعات، وكافة التخصصات الفندقية، ومهن التفصيل والخياطة، وفنيين، وسائقين، وعمال نظافة، وغيرها.

ويوضح "اليوم السابع" في السطور التالية أبرز فرص العمل المتاحة في محافظة الشرقية

1- فرص عمل في إحدى الشركات بالعاشر من رمضان

-الوظائف المطلوبة

1- 2 مهندس – من الجنسين

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 5 سنوات

2- 2 لحام أرجون – خبرة 5 سنوات

3- 2 فني ليزر – خبرة 5 سنوات

4- 1 فني بنش – خبرة 7 سنوات

5- 5 عمال إنتاج – خبرة 5 سنوات

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 25 : 30 سنة

ج- الراتب حسب المقابلة

2- فرص عمل بإحدى شركات صناعة الملابس في المنطقة الصناعية

-الوظائف المطلوبة

أ- 5 عاملة سنجر

ب- 5 عاملة أوفر

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- خبرة 5 سنوات

ج- السن 25 سنة

د- الراتب 2500 : 2700 جنيه

3- فرص عمل بإحدى الشركات في العاشر من رمضان

-الوظائف المطلوبة

1- 2 مهندس – من الجنسين

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 5 سنوات

2- 2 لحام أرجون – خبرة 5 سنوات

3- 2 فني ليزر – خبرة 5 سنوات

4- 1 فني بنش – خبرة 7 سنوات

5- 5 عمال إنتاج – خبرة 5 سنوات

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 25 : 30 سنة

ج- الراتب حسب المقابلة

4- فرص عمل بإحدى المستشفيات الخاصة في شارع عبدالعزيز علي

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 محاسب – مؤهل عالي

ب- 2 فرد أمن

ج- 2 أخصائي تمريض

د- 1 موظفة فندقية

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 20 : 45 سنة

ج- الراتب حسب المقابلة

5- فرص عمل بإحدى شركات البلاستيك والمعادن في العاشر من رمضان

-الوظائف المطلوبة

أ- 3 عامل خلاطة

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- 5 سائق درجة أولى

-الشروط

أ- السن 20 : 50 سنة

ب- الراتب 3000 جنيه

6- فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الغذائية في العاشر من رمضان

-الوظائف المطلوبة

أ- 10 سائق كلارك

ب- 5 فني صيانة كهرباء

ج- 3 فني تركيبات

د- 4 فني صيانة ميكانيكة

هـ- 10 سائق درجة ثانية

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- خبرة 3:5 سنوات

ج- الراتب حسب المقابلة

د- السن 21 : 35 سنة

7- فرص عمل بإحدى شركان القطن في أبو سمران

-الوظائف المطلوبة

1- 10 عامل سنجر

2- 15 عامل أوفر

3- 5 عامل أورليه

4- 10 عمال تشطيب

5- 10 مساعدين

6- 1 عامل صيانة مكن

7- 5 عامل جودة

8- 10 عمال فرز

9- 3 عمال مكوى

-الشروط

أ- أي مؤهل

ب- الراتب حسب المقابلة

8- فرص عمل بإحدى شركات الصناعات الهندسية في المنطقة الصناعية الثالثة

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 مهندس ميكانيكا – مؤهل عالي

ب- 5 عمال إنتاج

-الشروط

أ- مؤهل متوسط

ب- السن 18 : 30 سنة

ج- الراتب 3000 : 5000 جنيه

9- فرص عمل بإحدى شركات المنتجات الورقية والصحية في المنطقة الصناعية الثانية

-الوظائف المطلوبة

1- 1 محاسب

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 3 سنين

2- 8 عمال إنتاج

3- 7 سائق – رخصة أولى

-الشروط

-مؤهل متوسط

-السن 21 : 30 سنة

-الراتب 2400 : 5000 جنيه

10- فرص عمل بإحدى الشركات في العاشر من رمضان

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 محاسب

-الشروط

-مؤهل متوسط

-خبرة 3 : 5 سنين

ب- 30 عامل إنتاج

ج- 2 فني كهرباء – خبرة 10 سنوات

د- 1 عامل نظافة

-الشروط

أ- مؤهل فوق المتوسط

ب- السن 22 : 35 سنة

ج- الراتب 2880 : 6000 جنيه

11- فرص عمل بإحدى الشركات في المنطقة الصناعية 7أ

-الوظائف المطلوبة

أ- 1 مهندس برمجة وتطوير

-الشروط

أ- السن: 25 سنة

ب- خبرة سنتين

ج- الراتب 6500 جنيه

12- فرص عمل في إحدى شركات صناعة الورق الصحي

-الوظائف المطلوبة

1- 1 مهندس كهرباء

2- 1 أخصائي سلامة وصحة مهنية

-الشروط

أ- مؤهل عالي

ب- خبرة 5 سنوات

3- 1 فني صيانة ميكانيكية

4- 1 مشرف وردية إنتاج

-الشروط والمزايا

أ- مؤهل متوسط

ب- خبرة 5 سنوات

ج- السن 25 : 27 سنة

د- الراتب 4500 : 7000 جنيه

وأشارت "القوى العاملة" إلى أن على كل من يرغب في شغل الوظائف المتاحة، عليه بالتوجه إلى وزارة القوى العاملة – 3 شارع يوسف عباس – مدينة نصر، أو التواصل عبر أرقام التليفون 22403571 – 22609354، أو التوجه إلى المديريات التابعة للوزارة، أو مكاتب العمل التابعة للمديريات، أو الدخول عبر الموقع الرسمي للوزارة www.manpower.gov.eg.