ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن صالح خلال لقائه مع القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا ليزلي اوردمانً بمدينة بنغازي الليبية، تأكيده على ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين بين كافة المناطق الليبية.



وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق بأن اللقاء استعرض خلاله مستجدات الأوضاع في ليبيا وما قام به مجلس النواب في سبيل تجاوز هذه المرحلة والوصول بليبيا إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.