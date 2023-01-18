اليوم السابع
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عزاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بالقاهرة الجديدة.. اليوم

الأربعاء، 18 يناير 2023 11:25 ص
عزاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق بالقاهرة الجديدة.. اليوم اللواء منصور عيسوي
كتب إيهاب المهندس

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يقام عقب صلاة المغرب اليوم الأربعاء، عزاء اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق، فى مسجد الشرطة بالقاهرة الجديدة.

 

السيرة الذاتية للراحل:

 

*ولد الراحل يوم 18 سبتمبر 1937م فى مدينة إسنا بمحافظة الأقصر.

 

*اللواء العيسوى حصل على تعليمه الابتدائى فى مدينة إسنا.

 

*التحق بكلية الشرطة وتخرج فيها عام 1959، وبدأ حياته الشرطية فى مديرية أمن القاهرة.

 

*تدرج اللواء الراحل حتى وصل إلى مفتش أمن القاهرة، ثم وكيلًا لإدارة مباحث القاهرة، وبعدها مديرًا لأمن الجيزة 1988، واستمر بها 3 سنوات من الجهد والعطاء المتواصل.

 

*تم تعيين العيسوي مساعدًا لوزير الداخلية بشمال الصعيد 1991، ثم مساعدًا لوزير الداخلية لوسط الصعيد 1992، ثم مساعدًا أول للوزير ومديرًا لأمن القاهرة 1993، ثم مساعدًا أول لوزير الداخلية للأمن العام 1995، ثم عُين محافظًا للمنيا 1996.

 

*عين اللواء منصور العيسوى وزيرًا للداخلية فى مارس 2011 خلفا للواء محمود وجدى.


اللواء منصور العيسوي

عزاء وزير الداخلية الأسبق

مكان عزاء اللواء منصور عيسوي

عزاء اللواء منصور عيسوي



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