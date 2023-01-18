اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 09:02 ص
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طلاب بجامعة بنى سويف يحولون دراجة قديمة لوسيلة مواصلات صديقة للبيئة

الأربعاء، 18 يناير 2023 08:00 ص
طلاب بجامعة بنى سويف يحولون دراجة قديمة لوسيلة مواصلات صديقة للبيئة دراجة قديمة لوسيلة مواصلات صديقة للبيئة
بنى سويف هانى فتحى

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دراجة صديقة للبيئة شعار تحول إلى حقيقة، نفذه طلاب كلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتور محمد ماضى عميد الكلية.

القصة بدأت عندما فكر مجموعة من طلاب كلية الفنون التطبيقية فى توفير وسيلة صديقة للبيئة تساعدهم على نقل بعض المستلزمات من بوابة الحرم الجامعى إلى داخل الكلية، خاصة أن الكلية تعد من الكليات العملية التى تحتاج إلى مستلزمات فى الدراسة العملية، ما دفع الطلاب لابتكار دراجة ثلاثية تساعدهم على نقل المستلزمات من بوابة الحرم الجامعى إلى داخل الكلية التى تقع على مسافة من بوابة الحرم الجامعى بمنطقة شرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة.

ونجح فريق من طالبات وطلاب الفرقة الثالثة بقسم التصميم الصناعى بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف، تحت إشراف الدكتور محمد محيى الدين محمود الأستاذ المساعد بقسم التصميم الصناعى بالكلية، فى إعادة تصميم وتحويل دراجة ثلاثية قديمة إلى مركبة آمنة وصديقة للبيئة لخدمة طلاب الكليات العملية وبالأخص كليات الفنون التطبيقية .

"اليوم السابع" التقى أستاذ مساعد دكتور محمد محيى الدين محمود، المشرف على المشروع بمادة تصميم العينة الأولى 1 بقسم التصميم الصناعى بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنى سويف.

وقال الدكتور محمد محيى الدين محمود إن فكرة المشروع ظهرت بالتزامن مع قمة المناخ التى انعقدت فى مدينة بشرم الشيخ، مشيراً إلى أن أحد الطلاب شرح له مدى احتياج الطلاب بالكلية إلى وسيلة انتقالات صديقة للبيئة يمكن للبالغين من الجنسين استخدامها بسهولة ويسر يمكنهم عن طريقها الانتقال بداخل الحرم الجامعى، حيث إن بوابات الجامعة بعيدة عن الكليات بالداخل.

وأضاف الدكتور محمد محيى الدين أنه بدأ فى البحث عن طريقة تصميم هذا المركبة، مشيرا إلى أنه توصل إلى بعض الدراسات العالمية والأوروبية الحديثة التى تروج لفكرة استخدام مركبات ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات التى تستخدم البدالات فى المشاوير القريبة التى تستهلك الكثير من الوقود الأحفورى.

وأضاف الدكتور محمد محيى الدين أنه توصل إلى المواصفات الخاصة للمركبات من خلال بعض الدراسات، مشيراً إلى أنه وفريق العمل التزم بالمواصفات الخاصة بهذا الدراسات.

وتابع الدكتور محمد محيى الدين : قمنا بشراء دراجة ثلاثية العجلات قديمة بدلا من عمل شاسيه حديد من الصفر، قمنا بإعادة هيكلة لها وصولا إلى التصور الحالى، وهو تصميم جديد ومقترح للشكل العام يمكن أن يقى الراكب من مياه الأمطار فى الشتاء وحرارة الشمس فى فصل الصيف، وتمت تجربتها عمليا بنجاح، مشيرا إلى أنه قامت إحدى الطالبات بقيادتها أمام عميد الكلية للتأكيد على فكرة أنها تصلح للرجال والنساء على حد سواء.

وأضاف الدكتور محمد محى الدين أن الفريق المشارك من الطلاب هم الطالبة مريم شريف تقي، الطالبة ناردين إبراهيم رزق الله، الطالبة مانويلا مجدى سعيد حبشي، الطالبة هاجر سامى أحمد، الطالب عبد الرحمن مصطفى محمود.

 

IMG-20230115-WA0002
IMG-20230115-WA0002

 

الدراجة
الدراجة

 

الطلاب مع استاذ المشروع
الطلاب مع استاذ المشروع

 

المشروع_1
المشروع_1

 

تصميم الدراجة
تصميم الدراجة

 

تصميم دراجة صديقة للبيئة
تصميم دراجة صديقة للبيئة

 

دراجة صديقة للبيئة
دراجة صديقة للبيئة

 

طلاب القسم
طلاب القسم

 

طلاب كلية فنون تطبيقيه
طلاب كلية فنون تطبيقيه

 

مراحل التصنيع_1
مراحل التصنيع_1

 


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