ممر شرفي من طلاب صيدلة بني سويف للدكتور أحمد جودة أستاذهم بالكلية

نظم طلاب بكلية الصيدلة فى جامعة بنى سويف ممر شرفي لأستاذهم وتصفيق حار ثم أهدوه درع تكريمًا له على مساندته الدائمة لهم ومساعدتهم وتوجيه النصيحة لهم باستمرار.

اصطف مجموعات من الطلاب بكلية الصيدلة فى جامعة بنى سويف، لتوجيه الشكر إلى استاذهم بالكلية، واستقباله بممر شرفى داخل مبنى الكلية، ليعبروا عن امتنانهم له عل ما بذله طوال فترة دراستهم، حيث تجمعوا فى صفين طويلين داخل الكلية، ليفاجئوا أستاذهم.

وتجمع عدد من طلاب كلية الصيدلة فى جامعة بنى سويف، فى ممر خاص شرفى لتقديم الشكر للدكتور أحمد جودة مدرس مادة الكمياء الطبية الذى أعرب عن شعوره بالفخر والسعادة، بالممر الشرفى الذى نظمه الطلاب، تقديرًا لما بذله من مجهود مع جميع الطلاب.

كما أهدى الطلاب بوكيه ورد ودرع إلى الدكتور أحمد جودة وسط تصفيق حار منهم، تحية له وشكر على محبته له ومساعدتهم فى مادته العلمية بالإضافة إلى توجيه النصيحة للطلاب بصفة عامة.