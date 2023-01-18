طالبة بالإسكندرية تخترع أول جهاز روبوت لتطبيق الإجراءات الاحترازية.. صور

كرم اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، الطالبة سما وائل سعد عبد الرسول، الحاصلة على العديد من المراكز الأولى على المستويين الدولى والمحلى، لتفوقها العلمى والرياضى واختراعها روبوت يساعد على تنفيذ الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا أو الأمراض المعدية عموما وهو عبارة إنسان آلى "حورس"، يقوم بعدد من المهام حيث يقيس درجة الحرارة ويُعقم بأشعة ال uv التى تقضى على الغشاء البروتينى لفيروس كورونا، ويوجد به كاميرا تعرض على شاشة خارجية ويتم التحكم فيه بالكامل عن طريق بلوتوث الموبايل.

وأشاد اللواء الشريف، بالطالبة سما وائل وناقشها فى اختراعها ومراحله والجديد الذى سيعود بالفائدة على مستخدم الروبوت، ومشروعاتها الجديدة، وقد حظيت الطالبة بإعجاب اللواء الشريف لجمعها بين التميز الرياضى والعلمى، وطالبها بالاستمرار فى تفوقها، مؤكدًا أنه سيتم دعمها لاستكمال بقية مشاريعها العلمية القادمة فى شتى المجالات.

واستقبل اللواء الشريف الطالبة سما، البالغة من العمر 14 عاما، فى مكتبه وذلك لتكريمها وتشجيعها، مشيدًا بجميع الإنجازات التى حققتها مؤكدًا أنها نموذج ومثال مشرف للفتاة السكندرية، وقد أعربت الطالبة عن سعادتها بتكريم المحافظ ودعمه لها ، كما أعربت والدة الطالبة عن شكرها للسيد المحافظ وسعادتها لتكريم إبنتها.

وأكد المحافظ على حرصه الدائم لتقديم كل الدعم والرعاية لجميع النماذج المشرفة والمضيئة، وتشجيع فتيات وشباب الإسكندرية على خوض التجارب القوية لإثبات ذاتهم.

يُذكر أن الطالبة سما وائل، حاصلة على الماجستير المهنى المصغر فى القيادة والتخطيط الاستراتيجى من أكاديمية إنطلاقه للعلوم الإدارية والبحث العلمى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وحاصلة على جائزة ملهم الدولية باتحاد رواد الأعمال العرب، ومدرب معتمد من مركز التطوير التكنولوجى التابع لوزارة التربية والتعليم، ومدرب معتمد من إدارة الموهوبين والتعليم الذكى ROBOTICS، ومدرب تنمية مهارات معتمد من أكاديمية انطلاقه للعلوم الإدارية والبحث برعاية وزارة الشباب والرياضة، ومدرب معتمد من وزارة التربية والتعليم الفنى، ومدرب معتمد من مشروع روبوتاك وهو بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ونائى رئيس اللجنة المركزية للتحول الرقمى والابتكار باتحاد شباب الوطن، ورئيس لجنة التحول الرقمى والابتكار باتحاد شباب الوطن، HR فى الجبهة الدبلوماسية المصرية، وHR فى "SMART TEAM " كلية علوم جامعة الإسكندرية. وHR فى ROBOTAK الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الشباب والرياضة، والمرحلة المتقدمة فى برنامج ال TOT، ومن فريق ال MAIN HIGHBOARD بمشروع سبيسك وهو بروتكول تعاون بين وزارة الشباب ووكالة الفضاء المصرية ومشيخة الأزهر الشريف، وعضو فى برلمان الطلائع بمركز شباب النصر، وخريج أكاديمية UCMAS الدولة، وأمين اتحاد طلاب إدارة وسط التعليمية، ومقرر اللجنة العلمية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة ROBOT CHALLENGE EGYBT، المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة المنتدى الأفرو-اسيوى للابتكار والتكنولوجيا الذى أقيم بمعهد بحوث الإلكترونيات، وتمثيل مصر والحصول على المركز الأول على مستوى قارتى افريقيا واسيا فى مسابقة المنتدى الأفرو- اسيوى للابتكار والتكنولوجيا، والمركز الأول على مستوى الجمهورية فى مسابقة IEEE – YES- IST12، وتمثيل مصر فى مسابقة IEEE – YES- IST12 على مستوى العالم، والمركز الرابع على مستوى 25 دولة من دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا فى

((alamein robotics championship underwater robotics challenges Seaperch competition

والمركز الخامس فى مسابقة المهارات ركن ريادة الأعمال على مستوى 3 دول فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وتمثيل مصر فى مسابقة الشيخة فادية الصباح للبيئة والعلوم البيئية التى تقام فى دولة الكويت على مستوى الوطن العربى، والمركز الاول على مستوى دول البحر المتوسط فى الووشو كونغ فو مرتين على التوالى، والعديد من الإنـجازات الأخرى.