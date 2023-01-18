طالبات الإعدادية لـ"محافظ بورسعيد": امتحان العلوم من كتاب المدرسة.. صور

أكد عدد من طالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة بورسعيد، أن الامتحان لمادة العلوم جاء من الكتاب المدرسي، جاء ذلك خلال حوارهن مع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في جولته على لجان امتحانات الشهادة الإعدادية صباح اليوم.

وتفقد محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، لجنة مدرسة الشهيد مصطفى خضير سليم الإعدادية بنات، الزهور سابقاً، لمتابعة سير العملية الامتحانية، رافق المحافظ الدكتور هاله عبد السلام، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية والتعليمية.

وأعلنت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم، أن تعليم بورسعيد أنهى استعداداته لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية صباح غد الأربعاء 18 يناير الجاري طبقا للجداول المعلنة مسبقا.

ووجهت وكيل الوزارة الشكر والتقدير للواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على كل ما يبذله من جهود لانجاح المنظومة التعليمية بالمحافظة ولكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة المعاونة أثناء فترة الامتحانات.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية الذين يحق لهم دخول الامتحانات حتى الآن هو 13735 طالبا وطالبة بواقع 7107 طلاب و6628 طالبة بمدارس المحافظة رسمي عربي ورسمي لغات وخاص.

وأكدت وكيل الوزارة أن الامتحانات سوف تعقد من خلال 67 لجنة مجهزة لاستقبال أبنائنا الطلاب على نظام الورقة الامتحانية الجديدة "بابل شيت" للعام الثاني على التوالي في تجربة رائدة لتعليم بورسعيد على مستوى الجمهورية.

ونوهت الدكتورة هالة عبد السلام، أنه طبقا للجداول المعلنة مسبقا فإن الامتحانات بدأت اليوم الأربعاء 18 يناير الجاري في تمام التاسعة صباحا بمادة العلوم بالفترة الأولى يليها امتحان مادة الحاسب الآلي بالفترة الثانية وتنتهي الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 25 يناير الجاري، متمنية التوفيق لجميع الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية.