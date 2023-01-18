ضبط 532 ألف عبوة منتجات غذائية مقلدة فى حملة تموينية بطنطا

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية حملة تموينية من الرقابة التموينية بالمديرية للمرور على النقاط الارتكازية لتجار السلع الغذائية لضبط الأسعار، وعن مدى التزام التجار بالأسعار وتوفير السلع الغذائية بشكل عام فى المحلات ومخازن السلع والتيسير على المواطنين لحياة كريمة، ضمت محمد سعد الخولى وناصر مصطفى العفيفى ومحمد السيد فضل، والسيد أحمد الحوالة بالاشتراك مع الإدارة العامة للتجارة الداخلية بالغربية بمشاركة محمد فوزى تامر الأشعل لتفقد الحالة التموينية بمركز طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مخزن بدون ترخيص والتحفظ على كمية قدرها (532240) عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع (شاى، نسكافيه، بيكنك بودر، جيلى، فانيليا) تحمل علامات تجارية مملوكة للغير ومقلدة بالمخالفة للقانون 281 لسنة 94 الخاص بالغش التجاري والخداع، كما تم ضبط مصنع منظفات بدائرة مركز طنطا والتحفظ على ( 24000) عبوة منظفات منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء المدونة على العبوات وفوارغ معدة للتعبئة قبل بيعها فى السوق المحلى.