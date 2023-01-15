ضبط 3 أطنان سكر وسمن تم حجبها بأحد المخازن بطنطا فى الغربية

كانت معلومات وردت لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية عن قيام صاحب مخزن بتخزين كميات كبيرة من السلع التموينية سمن وسكر ودقيق بقصد حجبها عن التداول بطنطا لتحقيق الاستفادة من تخزينها وتحقيق مكاسب مالية كبيرة .

على الفور، تم تشكيل حملة تموينية مكبرة والتوجه للمخزن وتبين صحة المعلومات، وتم ضبط 3 طن سمن وسكر ودقيق داخل المخزن تم التحفظ علي المضبوطات تحرر محضرجنحة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتمكنت حملة مكبرة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط اطنان من الأرز الأبيض بقصد احتكاره لبيعه بأزيد من سعره وسلع غذائية فاسدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

يأتي ذلك في إطار التوجيهات باحكام الرقابة على الاسواق، وتثبيت أماكن لبيع الأرز البلدى الفاخر بالسعرالرسمى والإعلان عنها ومتابعة الأسعار يوميا تنفيذ التعليمات رئيس الوزراء.

ونجحت الحملات في ضبط 12 ألفا و500 كيس شيبسى وشيكولاته انتهاء 11/2022 و12/2022 داخل شركة جملة مواد غذائية.

وضبط صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته 200 كرتونة بطاطس شيبسي و 30 كرتونة بسكوت شيكولاتة لتلاعبه في تاريخ الإنتاج مدخلا الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط 15.5 طن أرز مخبأ ومحتكر داخل مخازن غير معلن عنها ومخصصة لمواد غير غذائية، وضبط 30 ألف و500 جنيه قيمة سلع تموينية سكر وزيت تموينى تم تجميعها للمتاجرة بالسوق السوداء.

كما تم ضبط 5 اطنان ونصف سمن مجهولة المصدر بمخزن سلع غذائية، وضبط120 كرتونه سمن مجهولة المصدر داخل مخزن سلع غذائيه غير مرخص، و ضبط محل لبيع المواد الغذائية لحيازته 264 علبة جبنة لمخالفة اشتراطات التخزين مما يؤثر علي صلاحيتها للاستهلاك الادمي، وضبط صاحب محل اسمدة لحيازته 60 شيكارة سماد زراعي وزن الشيكارة 50 كجم باجمالي 3000 كجم سماد زراعي متحجر ومشتبه في صلاحيته.

كما ونجحت جهود الحملات في ضبط 300 شيكارة مكرونة وزن الشيكارة 10 كجم باجمالي 3000 كجم مخبأه ومحتكرة وبدون فواتير، وضبط صاحب محل بقاله لحيازته 146 قطعة كيك شيكولاته منتهية الصلاحية معروضة داخل المحل بغرض البيع مدخلا بذلك الغش والتدليس علي جمهور المستهلكين.

وضبط ضبط 500 جوال علف حيوانى منتهية الصلاحية طبقا لتاريخ الإنتاج والانتهاء بمخزن أعلاف والتحفظ عليها، و ضبط 2.750 طن دقيق بلدى مدعم 87% مجمع وقبل وبيعه، وضبط 5720 رغيف مدعم قبل بيغه فى السوق السوداء بأزيد من 5 قروش سعر الدولة لبيعه فى السوق السوداء 2جنيه خبز مرغوف على ردة ودقيق رغيف بلدى مدعم.

كما تم ضبط 1750 رغيف بلدى مدعم بمحل بقالة غير مرخص للاتجار فى السوق السوداء، تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.