ضبط 41 طن أرز لاحتكاره وبيعه بأزيد من التسعيرة داخل مضارب فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملات رقابية مكثفة لمواجهة حجب الأرز عن التداول وبيعه فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 20 طن أرز أبيض داخل مضرب بمركز دمنهور بالبحيرة لبيعه بأزيد من التسعيرة المحددة.

كما تم ضبط 21 طن أرز شعير محلى داخل أحد المخازن والمضارب الخاصة بمركز حوش عيسى لمخالفة ذلك القرارات والقوانين، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وتأتى هذه الحملات فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وفى هذا السياق وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الجهات التنفيذية بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لاخفاء وتخزين السلع أو احتكارها، مع طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

وأكدت نائب محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر وكذا متابعة حركة توريد الأرز ومراقبة حالة التخزين بالشون.

كما أكدت على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على الشون للتأكد من الالتزام بكافة التعليمات والقضاء على السوق السوداء مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.