اليوم السابع
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الأربعاء، 18 يناير 2023 01:33 م
أكرم القصاص
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سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح.. صور

الأربعاء، 18 يناير 2023 01:29 م
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح.. صور رحلات البالون غرب الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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شهد مطار البالون الطائر غرب محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، تحليق 20 رحلة بالون طائر فجراً أقلت على متنها أكثر من 400 سائح من حول العالم للاستمتاع بسحر وجمال المعالم الأثرية والطبيعة الخلابة على ضفتى نهر النيل من السماء، حيث تشمل إجراءات الآمان بالرحلات يومياً تعقيم كافة البالونات باستمرار باستخدام كواشف الحرارة، والمطهرات والكمامات، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.
 
ويقول أحمد عبود ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بمصر، أنه خرجت بالسماء حوالى 40 رحلة بالون أقلت على متنها سياح من دول أوروبا والأمريكتين وآسيا والوطن العربي بإجمالى يفوق 400 سائح، حيث يشهد مطار البالون خروج رحلات البالون الطائر فجراً فى غرب محافظة الأقصر، وعلى متنها عشرات السائحين من حول العالم، حيث أنه مع دخول فصل الشتاء، يتزايد الإقبال على رحلات البالون الطائر ويستمتع السائحون من حول العالم بأهم الرحلات السياحية التى تجذب الجميع فى البر الغربي بمحافظة الأقصر.
 
وتحتل محافظة الأقصر المركز الثالث عالمياً في ترتيب المدن لرحلات البالون الطائر، حيث أن جميع الشركات العاملة فى البالون تطلق رحلاتها فى السماء بصورة يومية وسط التزام شديد بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، حيث تبدأ المغامرة مع الأجانب فى تلك الرحلة المبهجة بعد الفجر بإحضار السياح من الفنادق والمراكب التى يقيمون بها فى الرابعة ونصف فجراً، ويتم تقديم لهم الإفطار بالشاي والقهوة للتأكيد على حسن الضيافة، ويتم الإنتقال المراكب النيلية للبر الغربي وسط أجواء من المتعة والبهجة والغناء فى قلب المراكب، ويتم نقل السياح عبر الباصات السياحية إلى مطار البالون الطائر ليبدأ رحلة تجهيز وتحضير البالونات أمام الزبائن من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها بطريق خاصة ومختلفة تماماً.
 
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر

سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح
سماء الأقصر تشهد تحليق 20 رحلة بالون طائر على متنها 400 سائح

السياح فى قلب رحلات البالون غرب الأقصر
السياح فى قلب رحلات البالون غرب الأقصر

البالون الطائر يجذب السائحين من حول العالم
البالون الطائر يجذب السائحين من حول العالم

سعادة السائحين على متن الرحلات غرب الأقصر
سعادة السائحين على متن الرحلات غرب الأقصر
 

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