سعر الذهب يغلق عند 1790 جنيها للجرام فى تعاملات الأربعاء

كتب إسلام سعيد

أغلق سوق الذهب في مصر على سعر 1790 جنيها للجرام من عيار 21 في تعاملات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، وذلك وسط هدوء ملحوظ في الطلب على الذهب بالأسواق واستقرار الأسعار لليوم الثالث على التوالى.

أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1534 جنيها.

عيار 21 سجل 1790 جنيها.

عيار 24 سجل 2046 جنيها.

الجنيه الذهب 14320 جنيها.



أسعار الذهب عالميا

قالت وكالة رويترز نقلا عن محللين لدى بنك أوف أمريكا، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية عند ألفى دولار للأوقية فى غضون أشهر مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وتوقفها في النهاية.

وارتفعت الأسعار الفورية للذهب بنسبة 18% منذ نوفمبر لتستقر عند أكثر من 1917 دولارا للأوقية، وسط توقعات بإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي مع تراجع التضخم.

وكان الذهب قد تراجع العام الماضي بعد أن جذب ارتفاع أسعار الفائدة المستثمرين إلى السندات ودفع الدولار للارتفاع، وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية لمستويات قياسية على خلفية تخفيض الجنيه، ليصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 1800 جنيه فى تعاملات اليوم.