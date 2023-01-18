سعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر.. يسجل 14400 جنيه

إسلام سعيد

يشهد سعر ا لجنيه الذهب في مصر بتعاملات اليوم الأربعاء 18 يناير 2023 استقرارا ملحوظا عند نفس مستوي أمس بـ14400 جنيه لكل جنيه بدون إضافة مصنعية والتي تتراوح بين 40 إلى 60 جنيها على كل جرام ذهب داخل الجنيه.

أما عن أسعار الذهب مستهل تعاملات اليوم في مصر، فتسجل استقرار ملحوظ عند 1800 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، ويعتبر عيار 21 هو المكون الرئيس للجنيه الذهب في مصر، بمعني أن الجنيه الذهب مكون من 8 جرامات من عيار 21 .





أسعار الذهب عالمياً

انخفض الذهب للجلسة الثانية على التوالي عالمياً في تعاملات اليوم مع ارتفاع الدولار، بينما لا يزال المستثمرون يسعون للحصول على إشارات مسار رفع سعر الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وفق تقرير جولد بيليون، وانخفض الذهب اليوم بنسبة 0.5% إلى 1908 دولار للأوقية، بعد أن أغلق الذهب الاثنين علي انخفاض عقب وصوله إلي أعلى مستوياته منذ أبريل 2022.

وقال تقرير جولد بيليون لرصد حركة الذهب أن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء الدولار أمام سلة من 6 عملات رئيسية شهد ارتفاعا بنسبة 0.2%، مما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين من خارج الولايات المتحدة الأمريكية، كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية أيضا لتشكل المزيد من الضغط السلبي على الذهب.

وعلى المدى القريب، تظل الزيادة المحتملة في سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بمثابة ضغط سلبي على الذهب، ولكن أي إشارة لمسؤولي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى مسار رفع معدل أبطأ أو نهاية الارتفاعات سوف تكون لديها القدرة على دعم أسعار الذهب من جديد.

ونتوقع أن يصل الذهب إلى مستويات قياسية أعلى من 2000 دولار هذا العام عندما يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يبطئ زياداته للفائدة ويوقفها في النهاية.

وفي الوقت ذاته توقعت gold Bullion، أن تشهد الأسواق بشكل متزايد زيادة أصغر بمقدار 25 نقطة أساس بعد أن أظهرت البيانات انخفاض أسعار المستهلكين الرئيسية في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف، ومع انخفاض أسعار الفائدة إلى عوائد أقل على الأصول التي تحمل فائدة مثل السندات الحكومية، قد يفضل المستثمرون الذهب بدون عائد، وبالنظر إلى تحرك الذهب في الأسابيع الأخيرة، فإن التصحيح على طول الطريق وصولا إلى 1852 دولار لن يغير الصورة الفنية الصعودية الإجمالية.

أسعار الذهب في مصر

لم تتحرك أسعار الذهب خلال تداولات كثيرا اليوم الأربعاء بعدما فقدت 35 جنيها مطلع الأسبوع، لتستقر أسعار الذهب عيار 21 عند 1800 جنيه للجرام، وسط فقدان الذهب لمكاسبه عالميا، ولازالت سوق الذهب في مصر تترقب تحركات سعر الصرف والتي ظلت هادئة خلال تداولات هادئة أيضا حول مستويات 29.60 جنيه للدولار.